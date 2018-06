Grillo | L' Ilva va riconvertita con i fondi Ue

Ilva : Calenda - video Grillo da brividi : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Ho visto il video di @beppe_Grillo dove da terrazza su mare stile grande Gatsby delirava su riconversione in parco giochi della prima acciaieria europea che da lavoro a 14.000 operai e mi sono venuti i brividi. Mai una buona notizia”. Lo scrive Carlo Calenda del Pd su twitter. L'articolo Ilva: Calenda, video Grillo da brividi sembra essere il primo su Meteo Web.

Ilva : Grillo - chiuderla? no riconvertirla con fondi Ue (2) : (AdnKronos) – “Ho sempre sognato -prosegue Grillo- che questo bellissimo golfo di Taranto tornasse a essere una cosa meravigliosa con tecnologie di energie rinnovabili, con centro per le batterie”. Grillo porta l’esempio della riconversione del bacino della Ruhr in Germania: “Potremmo fare come hanno fatto nel bacino della Ruhr” dove “non hanno demolito, hanno bonificato, hanno messo delle luci, hanno ...

Ilva Taranto - Grillo : “Nessuno vuole chiuderla”/ Calenda : “Speriamo”. Sindacati chiedono incontro a Di Maio : Ilva Taranto, Beppe Grillo: “Nessuno vuole chiuderla”. Carlo Calenda: “Speriamo”. Sindacati intanto chiedono incontro a Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Grillo vuole salvare i lavoratori dell'Ilva con il reddito di cittadinanza : "Nessuno ha mai pensato di chiudere Ilva". Con un post sul suo blog Beppe Grillo prova a chiarire l'altalenante linea del Movimento 5 stelle sul futuro dell'acciaieria di Taranto, spiegando che nei piani è prevista "una riconversione" che tutelerà l'occupazione dei lavoratori "nella bonifica e ristr

Beppe Grillo : “Nessuno vuole chiudere l’Ilva di Taranto - vogliamo bonificarla e riconvertirla” : Beppe Grillo in un video pubblicato sul suo Blog sostiene che M5S non vuole chiudere l'Ilva di Taranto ma punta alla riconversione dell'impianto. "Con il reddito di cittadinanza e i fondi europei dedicati, potremmo trasformare il sito produttivo in un Parco Paesistico su modello del bacino del Ruhr oppure in un impianto per rinnovabili".Continua a leggere

Ilva : Grillo - chiuderla? no riconvertirla con fondi Ue : Roma, 7 giu . (AdnKronos) – “Si parla di chiudere l’Ilva, cosa che nessuno ha mai pensato. Si pensa ad una riconversione, quindi mantenendo sempre l’occupazione nella bonifica ristrutturando il sito che è enorme, e quindi con grande difficoltà, ma si deve preservare assolutamente il posto di lavoro”. Lo dice Beppe Grillo in un video postato sul suo blog. “Noi potremmo fare con il reddito di cittadinanza e i ...

Ilva - Grillo detta la linea : "Mai pensato di chiuderla" : Negli anni si è trasformata nella più colossale riconversione industriale del mondo. L'esempio più rilevante consiste nel Parco Paesistico di 320 kmq, distribuito lungo gli 800 kmq del territorio ...

Ilva - Grillo : “Chiuderla? Nessuno lo ha mai pensato. Riconversione con i fondi europei” e cita l’esempio della Ruhr : “Si parla di chiudere l’Ilva ma Nessuno lo ha mai pensato”. Lo scrive su Twitter Beppe Grillo, rimandando ad un post pubblicato sul suo blog. “Il bacino del Ruhr è un esempio da emulare. 4.432 kmq di superficie, oltre 6 milioni di abitanti, 142 miniere di carbone, 31 porti industriali fluviali; 1.400 km di autostrade e tangenziali). E’ la carta d’identità del “Bacino della Ruhr”, in Germania, l’area finita di ...

Ilva - Beppe Grillo : 'Nessuno ha mai pensato di chiuderla' - : 'Si sta pianificando un pensiero, di sedersi ad un tavolo per rivalutare uno dei piu bei golfi del mondo', aggiunge. Tasse, Di Maio conquista i commercianti 7 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto »...

Beppe Grillo dà la linea sull'Ilva : "Si parla di chiudere l'ilva, cosa che nessuno ha mai pensato. Si pensa ad una riconversione, quindi mantenendo sempre l'occupazione nella bonifica ristrutturando il sito che è enorme, e quindi con grande difficoltà, ma si deve preservare assolutamente un posto di lavoro". Lo dice Beppe Grillo in un video pubblicato sul suo blog. E noi potremmo fare fare, aggiunge, "con il reddito di cittadinanza e con i fondi che ci sono in ...

Prima Ilva - poi Piaggio : il M5S scuote l’industria ligure. La Fiom : «Andremo in massa a casa di Grillo» : Il mondo economico teme che lo stop a Gronda e Terzo Valico fermi lo sviluppo del porto di Genova. Manganaro (Fiom): «Andremo in massa a casa di Grillo»