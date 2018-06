Gray Dawn | Recensione | Trailer e Gameplay

Il disturbante horror in prima persona Gray Dawn ha una data di uscita : Interactive Stone ha annunciato che il suo imminente gioco horror in prima persona, Gray Dawn, uscirà il 7 giugno su PC. Per celebrare questo annuncio, il team ha anche rilasciato un nuovo video che mostra 8 minuti di gameplay.Come riporta DSOGaming, in questo thriller atmosferico in prima persona, vestirete i panni di padre Abraham, un sacerdote di origine svedese sospettato di aver ucciso uno dei chierichetti. I giocatori interagiranno con ...

Primo gameplay trailer per Gray Dawn - il titolo horror in cui vestiremo i panni di un prete : Interactive Stone ha rilasciato il Primo trailer di gameplay per il suo imminente gioco horror in prima persona, Gray Dawn, annunciato poco tempo fa.In questo thriller atmosferico in prima persona, i giocatori si ritroveranno nei panni di padre Abraham, un sacerdote di origine svedese sospettato di aver ucciso uno dei chierichetti.I giocatori interagiranno con gli oggetti e dovranno risolvere gli enigmi per progredire, al fine di provare la ...