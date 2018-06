Gravidanza sicura | lo strumento che permetterà un monitoraggio costante

meteoweb.eu

: Cervicometria ed incontinenza cervicale in gravidanza. Il cerchiaggio è sempre una possibilità sicura? - Cordyit : Cervicometria ed incontinenza cervicale in gravidanza. Il cerchiaggio è sempre una possibilità sicura? - Mammole : Cervicometria ed incontinenza cervicale in gravidanza. Il cerchiaggio è sempre una possibilità sicura? -

(Di giovedì 7 giugno 2018) “Progetto Cicogna”, tecnologia innovativa al servizio di unaserena, recentemente presentato al Technology Hub 2018, è un progetto finanziato dalla Regione Lombardia, basato su tecnologie indossabili e sulla trasmissione di dati relativi ai movimenti fetali per ilremoto della madre e del feto nel periodo finale dellae in gravidanze a rischio. Una fascia in materiale anallergico con sensori incorporati, facile da indossare sotto il normale abbigliamento quotidiano, e un’unità di trasmissione dei dati che si applica sulla fascia, sulla parte superiore della pancia, sono gli elementi costitutivi di questa nuova tecnologia che permette di monitoraremente la madre e il feto con vantaggi reciproci. “Cicogna” consente un percorso più sereno per la madre, che sa di essere regolarmente monitorata anche se distante dalla struttura sanitaria e dai suoi ...