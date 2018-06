Grappolo d’oro Clivus “in rosa” | premiata Donatella Scarnati

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 giugno 2018) Venerdì 15 giugno, alle 19.00, all’interno del Palazzo Vescovile di Monteforte d’Alpone torna la nona edizione del Premio, l’evento voluto da Cantina di Monteforte, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Valdalpone De Megni, per omaggiare quei professionisti dell’informazione che meglio incarnano l’ideale sportivo della competizione ispirata ai principi di etica e lealtà. Per la prima volta sarà una donna a ricevere il riconoscimento, la giornalista, volto affidabile e voce inconfondibile della Rai, prima donna ad esser diventata firma di riferimento per la storica trasmissione 90°minuto. Donatelaviene, come recita la motivazione, “per aver presentato gli eventi sportivi con professionalità, competenza e passione senza indulgere al divismo che ha ormai inquinato tutti i settori della comunicazione”. Giornalista, ...