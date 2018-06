Grande Fratello 15 | l’azienda e la conduttrice esultano per gli ascolti | ma i dati reali

I finalisti del Grande Fratello 2018 a Mattino 5/ Alberto Mezzetti : "Non ho trovato l'amore" e sulla d'Urso... : I sei finalisti ospiti a Mattino 5 per le prime rivelazioni dopo essere tornati alla vita di tutti i giorni ma Simone Coccia e Alberto Mezzetti finiscono sotto i riflettori per le "donne"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:25:00 GMT)

Alberto Mezzetti smentisce le critiche fatte al Grande Fratello : Grande Fratello: Alberto Mezzetti nega di aver criticato il programma “Non sono parole mie”. Con questo messaggio su Instagram Alberto Mezzetti ha smentito le critiche fatte al Grande Fratello. Ieri infatti è stata diffusa un’intervista fatta dal vincitore del reality in cui commentava il percorso fatto all’interno del programma di Canale5 e gli altri concorrenti. Poche ore fa su Instagram, Alberto ha postato uno ...

Grande Fratello Vip 3/ Spuntano i primi nomi : da Nina Moric a Giovanni Ciacci - le indiscrezioni sul cast : Grande Fratello Vip 3, Spuntano i primi nomi del potenziale cast della nuova stagione del reality show con Ilary Blasi: da Nina Moric a Giovanni Ciacci e Francesco Monte.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:37:00 GMT)

Alberto Mezzetti - vincitore Grande Fratello 2018 / Veronica Satti : "Grazie per esserti preso cura di me" : Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018, ha stretto una bella amicizia con Veronica Satti. Quest'ultima conferma l'affetto in un post su Instagram.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 08:47:00 GMT)

Grande Fratello - Cristiano Malgioglio attacca Aida Nizar : 'Ha rovinato il programma' : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Le ultime novita' svelano che Cristiano Malgioglio ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, dove ha letteralmente asfaltato Aida Nizar e Simone Coccia Colaiuta. GF15: Cristiano Malgioglio contro Alberto Mezzetti Cristiano Malgioglio è tornato a far parlare di sé a poche ore dalla conclusione del ...

Alessia Prete e Matteo Gentili / Dopo il Grande Fratello 2018 convivenza e Temptation Island? Le indiscrezioni : Alessia Prete e Matteo Gentili, cosa sta accadendo Dopo il Grande Fratello 2018? L'ipotesi convivenza e la possiblità di partecipare a Temptation Island(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 07:11:00 GMT)

Alberto Mezzetti / Un futuro in tv per il Tarzan di Viterbo? Il grande sogno (Vincitore Grande Fratello 2018) : Alberto Mezzetti è il vincitore del Grande Fratello 2018. Il Tarzan di Viterbo desidera un futuro nel mondo dello spettacolo: ci riuscirà?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 06:34:00 GMT)

Veronica Satti : la dedica ad Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello : Grande Fratello: Veronica Satti fa una dedica al vincitore Alberto Mezzetti Nella casa del Grande Fratello, Alberto Mezzetti e Veronica Satti si sono conosciuti e tra loro è nato un bel rapporto d’amicizia. Un bacio tra il vincitore e la figlia di Bobby Solo aveva scatenato le polemica ma i due protagonisti hanno precisato che […] L'articolo Veronica Satti: la dedica ad Alberto Mezzetti dopo il Grande Fratello proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - al party Luigi Favoloso non era solo : «Nina Moric voleva marcare il territorio» : Luigi Favoloso sta cercando di riconquistare la sua Nina Moric , ma non si sbilancia sull'esito dei suoi tentativi. L'unica cosa certa è che si sono presentati insieme alla festa del Grande Fratello, ...

Grande Fratello Vip - i primi nomi : Nina Moric - Giovanni Ciacci e Silvia Provvedi : Non abbiamo ancora fatto in tempo ad archiviare mentalmente la 15° edizione del Grande Fratello che già è ora di stilare una lista dei concorrenti della 3° edizione del Grande Fratello Vip , in ...

Grande Fratello Vip - gira una voce clamorosa : loro due nella stessa Casa. Si prevedono scintille : E anche il Grande Fratello 15, quello ‘Nip’, è finito. Da pochissimo, in realtà. Da così poco che si stenta anche solo a immaginare un’altra edizione del reality di Canale 5. Ma la macchina è sempre in moto e ce ne vuole di tempo per organizzare tutto, Casa, cast e tutto il resto. E infatti, stando a quanto si è appreso, i lavori per il prossimo Grande Fratello Vip sono già iniziati. Calma. La terza edizione del reality ...

Beccati dal 'Grande fratello' : pregiudicati denunciati per furto : Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell'Arma in ...

Grande Fratello Vip 3 : Nina Moric e Giovanni Ciacci tra gli inquilini : Chi saranno i concorrenti del Grande Fratello Vip 3? Secondo le prime indiscrezioni fra i nuovi inquilini ci saranno Nina Moric e Giovanni Ciacci. Dopo il Grande successo del GF Vip 2 che ha avuto fra i suoi protagonisti Cecilia Rodriguez, Daniele Bossari e Giulia De Lellis è arrivato il momento di scoprire il cast della terza edizione del reality che, ancora una volta, vedrà al timone Ilary Blasi. La conduttrice, che di recente ha ...

Grande Fratello Vip - i primi nomi dei concorrenti : Nina Moric - Giovanni Ciacci e Silvia Provvedi : FUNWEEK.IT - Non abbiamo ancora fatto in tempo ad archiviare mentalmente la 15° edizione del Grande Fratello che già è ora di stilare una lista dei concorrenti della 3° edizione del Grande Fratello ...