GR | da governo 9 | 73 milioni franchi per sistemare strade forestali

governo - Scanzi : “Mattarella? Ha dimostrato di essere dilettante. Così ha regalato milioni di voti a populisti” : “Salvini e Di Maio dilettanti allo sbaraglio? Mi dispiace dirlo, ma, se c’è stato un dilettante, quello è Mattarella, il quale con la scelta di domenica sera ha regalato milioni di voti a quei populisti che vuole combattere. E infatti la Lega è passata al 28%.”. Sono le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, ospite di Dimartedì, su La7. E aggiunge: “Mattarella non ha fatto nulla di eversivo e Di ...

governo - Salvini : “Conte? Nessuna marcia indietro - avanti con lui. Savona? A me piace - garanzia per 60 milioni di italiani” : “Conte? Abbiamo accolto l’indicazione degli amici dei 5 Stelle e su questo continuiamo a lavorare”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice con Luigi Di Maio, sul nome del professore Giuseppe Conte quale figura da indicare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Di Maio non mi ha detto che da parte loro ci sono ripensamenti sul nome del premier “, aggiunge il leader del Carroccio. Conte premier è ...

Contratto di governo - accordo M5S-Lega per cancellare 350 parlamentari. Insieme a vitalizi risparmi per 250 milioni : A partire da oggi, per i prossimi giorni, ilfattoquotidiano.it pubblicherà le analisi delle macroaree previste dal Contratto di governo redatto da Movimento 5 stelle e Lega. La prima puntata è dedicata ai costi della politica, da sempre cavallo di battaglia dei 5 stelle Vale circa 250 milioni l’anno il taglio ai “costi della politica” del Contratto di governo Lega-M5S. Quanto il riparto annuale del fondo per anziani non autosufficienti e ...

Contratto di governo - Cottarelli : “Costi fino a 125 miliardi. Ma entrate per 550 milioni”. Di Maio : “Conti della serva” : Tra 108 e 125 miliardi euro. Nel dettaglio: da 108,7 a 125,7 miliardi. Sono i costi del Contratto di governo siglato dalla Lega e dal Movimento 5 stelle calcolati dall’Osservatorio sui conti pubblici italiani di Carlo Cottarelli. Le coperture, invece, ammonterebbero solo a 550 milioni di euro. L’Osservatorio ha pubblicato online una tabella in cui analizza nel dettaglio i costi e le entrate delle varie misure. Numeri che hanno ...

Codacons : il Parlamento senza governo ci è già costato 253 milioni di euro : L'associazione per la difesa dei consumatori denuncia lo spreco di soldi pubblici per pagare compensi ai parlamentari che non stanno lavorando. Chiedono che si apra un'inchiesta

governo : Bernini - no discriminazioni su milioni di voti di Fi : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “Da più di due mesi Forza Italia, in leale collaborazione con gli alleati di centrodestra, è pronta a formare un Governo eletto dagli italiani, capace di rispondere ai bisogni del Paese. Non accetteremo comunque discriminazioni o pregiudizi su di noi o sui milioni di voti che noi rappresentiamo”. Lo ha dichiarato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo al Tg1. L'articolo ...

Golden Power Tim/ Dal governo multa di 74 - 3 milioni per Telecom Italia : Golden Power, Telecom Italia è stata multata dal Governo Italiano per una cifra di 74,3 milioni di euro per violazione degli obblighi di notifica alla normativa in materia(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:36:00 GMT)

Tim : da governo sanzione da 74 - 3 milioni : ROMA, 8 MAG - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ha adottato il dpcm per irrogare la sanzione nei confronti di ...

