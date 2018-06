Governo | ‘Una scuola più severa | prevalga la meritocrazia’

scuolainforma

: Il Governo Conte gode di una fortissima legittimazione popolare che si è radicata in Parlamento con il voto di fidu… - riccardo_fra : Il Governo Conte gode di una fortissima legittimazione popolare che si è radicata in Parlamento con il voto di fidu… - carlosibilia : Il cambiamento sarà nei contenuti. Cambia ad esempio il fatto che la prima preoccupazione del Governo saranno i dir… - PietroGrasso : Hanno lucrato consensi indicando una serie di nemici: prima il Sud fannullone, poi la Casta, i migranti, i complott… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) IlM5S-Lega vuole far prevalere la meritocrazia in ambito scolastico. Dal suo insediamento, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha ben chiaro il lavoro che lo attende. Diverse sono le priorità e i tasti principali da dover toccare e sui quali mettere drasticamente mano. In particolare c’è una questione di fondo che sta molto a … L'articolo: ‘Unapiùla meritocrazia’ proviene dainforma.