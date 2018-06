Governo | Quartapelle | no a sanzioni Russia danneggia rapporti con alleati

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 giugno 2018) Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Con il solo annuncio fatto dal presidente Conte di voler togliere lealla, ilè già riuscito a farci passare per alleato inaffidabile tra i nostri partner europei e negli Stati Uniti”. Lo afferma Lia, deputata del Partito democratico. “L’unico apprezzamento rispetto a questa proposta -aggiunge- arriva puntualmente da parte del ministero degli Esteri russo. E’ inutile che Di Maio provi oggi a convincerci del contrario, che togliere lefaccia bene all’industria italiana e non danneggi le relazioni con gli: essere vicini a Putin e entrare in conflitto con i nostrifarà dell’Italia un paese più debole, più fragile e isolato. Ilvuole fare un regalo a chi vuole una Italia più lontana dall’occidente e un’Europa divisa. Un vero danno per i ...