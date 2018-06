Governo | oggi il Cdm M5S-Lega | nodi pensioni-nomine

Governo - Di Maio : “Codice degli appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Conte parte il Governo - si tratta sul debito (7 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Conte incassa la fiducia per il Governo. Serie B, due pareggi nei play off tra Cittadella e Frosinone e tra Venezia e Palermo (7 giugno 2018)(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 05:58:00 GMT)

Governo : M5S - oggi è il giorno orgoglio - inizia Terza Repubblica : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “oggi è il giorno dell’orgoglio cinquestelle, è l’inizio della Terza Repubblica”. Così il capogruppo del M5S, Francesco D’Uva, in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto alla fiducia.“I giorni di trattativa tra Lega e M5S sono stati dedicati ai contenuti e non ai nomi, dopo anni in cui i programmi venivano sventolati in campagna elettorale e poi dimenticati. oggi i ...

Governo : M5S - oggi è il giorno orgoglio - inizia Terza Repubblica : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “oggi è il giorno dell’orgoglio cinquestelle, è l’inizio della Terza Repubblica”. Così il capogruppo del M5S, Francesco D’Uva, in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto alla fiducia.“I giorni di trattativa tra Lega e M5S sono stati dedicati ai contenuti e non ai nomi, dopo anni in cui i programmi venivano sventolati in campagna elettorale e poi dimenticati. oggi i ...

Governo Conte : oggi la fiducia alla Camera - dopo l'ok del Senato con 171 sì e 117 no : 'Noi populisti? Sì, se vuol dire ascoltare la gente' ha affermato il premier che tra le priorità del suo programma ha elencato la lotta alla corruzione e al business dell'immigrazione, tagli alle ...

Governo Conte : oggi la fiducia alla Camera : 11.50 - Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina:Il contratto che avete firmato serve a voi per stare insieme, lì non c'è niente che serva davvero per cambiare il Paese: scarica sui giovani di questo Paese i costi e le responsabile. Il vostro contratto è iniquo per le scelte che propone. Noi daremo battaglia. Se decidere di discriminare i bambini negli asili secondo la nascita, noi daremo battaglia. Se deciderete di ...

Fiducia al Governo - oggi tocca alla Camera. Salvini : con flat tax ci guadagnano tutti : Dopo il sì di ieri del Senato, oggi il premier Conte chiederà la Fiducia di Montecitorio al Governo gialloverde. Potrà contare su almeno 346 voti favorevoli: i 222 deputati pentastellati e i 124 deputati del Carroccio...

Governo Conte : oggi la fiducia alla Camera<br>Il dibattito in diretta streaming : È il giorno della fiducia alla Camera dei Deputati oggi per il Governo guidato da Giuseppe Conte. Il dibattito generale comincia alle ore 9 e potete seguirlo in diretta streaming su questa pagina, nel video che trovate in apertura del posto. Alle 15:45 è prevista la replica del Presidente del Consiglio dei Ministri, poi, a seguire, le dichiarazioni di voto e l'appello nominale dalle 17:40 circa. Il voto di fiducia, dunque, dovrebbe arrivare ...

Governo Conte - oggi la fiducia alla Camera. Ieri il sì del Senato : ... con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di ...

Il Governo Conte incassa la fiducia del Senato - 171 sì e 117 no. Oggi il voto alla Camera : 'Noi populisti? Sì se vuol dire ascoltare la gente' ha affermato il premier che tra le priorità del suo programma ha elencato la lotta alla corruzione e al business dell'immigrazione, tagli alle ...

Fiducia al Senato per il Governo Conte : <br>Oggi si vota alla Camera : 21.00 - Dopo questa lunga giornata, il governo Conte dovrà chiedere la Fiducia anche alla Camera dei Deputati. L'appuntamento è per le 9.00 con l'avvio del dibattito, mentre alle 15.45 sarà la volta della replica del Presidente del Consiglio e le successive dichiarazioni di voto dei deputati.L'appello nominale per il voto di Fiducia, invece, inizierà alle 17.40.20.46 - Con 171 voti a favore, 117 contrari e 25 Senatori che hanno preferito ...

Governo Conte - c’è la fiducia al Senato. Oggi il voto alla Camera| : Nel debutto al Senato il presidente cita i punti del programma, dalla flat tax all’immigrazione. In politica estera apre al dialogo con la Russia. Renzi: «Lei è un premier non eletto, direi “un collega”»

Governo Conte - dibattito al Senato. Renzi : “Da oggi siete l’establishment - basta alibi”. Pd e Fi : “Sud dimenticato” : “Non avrà la nostra fiducia, ma avrà sempre il nostro rispetto, fuori e dentro l’aula”. Il senatore semplice Matteo Renzi interviene poco prima delle 17.30 nell’Aula di Palazzo Madama, durante il dibattito prima del voto di fiducia al Governo (la diretta tv). E manda un messaggio chiaro al premier Giuseppe Conte (leggi), ma soprattutto alla maggioranza che lo sostiene: “Da oggi siete l’establishment, basta ...

Il Governo Conte alla prova del Parlamento - oggi il primo voto di fiducia al Senato : Il premier parla oggi a palazzo Madama e domani a Montecitorio. Le votazioni sono previste in serata: martedì alla Camera alta e mercoledì tocca ai deputati