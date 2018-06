Governo | nel programma letto da Conte ci sono dei rischi per la libertà

Governo - Cantone risponde a Conte : “Io sotto attacco? Sono tranquillissimo - il mio incarico scade nel 2020” : “Se mi sento sotto attacco dopo le parole del premier Conte sull’Anac? Mi sento tranquillissimo, non voglio fare polemica”. Il giorno dopo le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone risponde così a chi gli chiede un commento su questa frase del premier: “Valutare bene il ruolo dell’Anac che non va depotenziato. In questo momento però non abbiamo i ...

Berlusconi : “Premier Conte? Il suo ruolo nel Governo sarà poco più di quello di notaio” : Berlusconi, in campagna elettorale per le amministrative del 10 giugno, rilancia l'alleanza di centrodestra e apre alla Lega: "Mi auguro che la Lega consideri questa coalizione innaturale come una soluzione di emergenza e non come una scelta strategica", ribadendo che il M5S è "inadatto a governare l'Italia".Continua a leggere

Governo : Meloni - valuteremo nel merito i provvedimenti : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo detto che avremo fatto la nostra parte per far partire il Governo perché era la scelta migliore tra quelle in campo, rispetto al voto luglio o ad un altro Governo tecnico destinato a prendere zero voti. Oraa valuteremo nel merito i provvedimenti”. Così il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, facendo il suo ingresso all’Assemblea di Confcommercio.Il neo premier Giuseppe ...

Spagna - il premier Sanchez : “Nel Governo 11 ministri donne su 17” : Spagna, il premier Sanchez: “Nel governo 11 ministri donne su 17” Spagna, il premier Sanchez: “Nel governo 11 ministri donne su 17” Continua a leggere L'articolo Spagna, il premier Sanchez: “Nel governo 11 ministri donne su 17” proviene da NewsGo.

Michele Santoro si candida in Rai/ "Governo M5s-Lega faccia rivoluzione : Gabanelli dg e Travaglio al Tg1" : Michele Santoro si candida in Rai, il conduttore televisivo dichiara: "Governo M5s-Lega faccia rivoluzione: Milena Gabanelli direttore generale e Marco Travaglio al Tg1"

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Conte-Di Maio "nella Nato ma dialogo Russia" : Salvini - lite con Forza Italia : Governo Conte, ultime notizie Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7, Salvini litiga con Forza Italia: a rischio centrodestra?

Governo - Di Maio : "Restiamo nella Nato e alleati Usa" : Il vicepremier: "Il nostro Governo non è supino alla volontà degli altri". E sui migranti: non diremo sì su tutto IL PUNTO L'avvertimento della Nato - di P.F. DE ROBERTIS

Di Maio : “Restiamo nella Nato e alleati Usa - ma dialoghiamo con la Russia. Governo non supino alla volontà di altri” : “Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato”. Il ministro al Lavoro, Luigi di Maio, a margine di un incontro con i vertici della Leonardo nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, ha ribadito la posizione espressa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso con cui ha chiesto la fiducia al SeNato.”Non mi preoccupa ...

Governo - Di Maio : restiamo nella Nato ma dialoghiamo con Russia : "restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato". Lo ha detto il ministro al Lavoro, Luigi di Maio, ...

Spagna - il premier Sanchez : 'Nel Governo 11 ministri donne su 17' : Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato nella sua prima dichiarazione ufficiale che nel nuovo governo di Madrid "per la prima volta dal ritorno della democrazia ci sono più donne che uomini, ...

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il Governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...

Spagna - pronto il “Governo rosa” di Pedro Sanchez : nel nuovo esecutivo 10 donne e 5 uomini. Un astronauta alla Ricerca : Il nuovo governo spagnolo sarà il più rosa di sempre. Dopo il giuramento davanti a re Felipe VI, il neopremier e leader del Partito socialista Pedro Sanchez è pronto a presentare al monarca la lista dei ministri del suo esecutivo, formata dopo la mozione di censura e la sfiducia al primo ministro Mariano Rajoy. E secondo i quotidiani iberici, la composizione sarà sì sbilanciata, ma per una volta a favore delle donne: 10 contro 5, e nei ruoli più ...

Governo : Conte - siamo nella Nato e vogliamo restarci 'optime' : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – "Per quanto riguarda la posizione a livello internazionale, siamo nella Nato e vogliamo, come dice il poeta, rimanerci optime". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla Camera.