Governo | Musumeci | da ministro per Sud mi aspetto grande collaborazione

sportfair

: RT @N36volpe1973: Governo Musumeci: la Sicilia affoga nell'immondizia. ' Carta Canta ' - pipposcifo1 : RT @N36volpe1973: Governo Musumeci: la Sicilia affoga nell'immondizia. ' Carta Canta ' - TAL77SVAD : RT @N36volpe1973: Governo Musumeci: la Sicilia affoga nell'immondizia. ' Carta Canta ' - VELOSPORT1960 : 'Sono laico e prudente. È pure vero che il discorso d'insediamento dovrebbe dare un segnale concreto sugli obiettiv… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – “Dalper il Sud mitanta attenzione, sostegno e. In sei mesi abbiamo messo in circolazione oltre 700 milioni di fondi europei ma entro dicembre dobbiamo certificarne 767milioni”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello, a margine di un evento a Palermo. “Abbiamo raccolto un’eredità pesantissima perché non si utilizzavano i fondi europei, non c’era una progettualità, non c’era una pianificazione – ha aggiunto – In sei mesi non si può fare quello che non è stato fatto in 12 anni ma certamente non ci stiamo risparmiando. Lavoriamo notte e giorno, con una burocrazia abituata ad altri ritmi, da era geologica, ma adesso abbiamo spiegato che per la politica i tempi sono uno dei fattori determinanti dell’involuzione o evoluzione di un sistema ...