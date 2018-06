Governo | Miceli Pd invia a Conte sentenza omicidio Mattarella

sportfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – Continuano a fa discutere le parole pronunciate ieri alla Camera dal presidente del Consiglio Giuseppeche, parlando delle minacce sui social nei confronti del Capo dello Stato, ha fatto riferimento “all’attacco alla memoria di un congiunto del presidente”. Oggi il deputato del Pd Carmelohato al premier una mail con ladel processo per l’dell’ex presidente della Regione Sicilia Piersanti. “Pensando di farle cosa gradita, trasmetto in allegato il filenente ladi primo grado relativa all’del compianto presidente della Regione siciliana Piersanti– scrive su Facebook– Sono certo che, per la sua qualifica di avvocato, troverà l’interesse scientifico e il tempo per leggere attentamente il ...