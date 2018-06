Governo | Meloni | valuteremo nel merito i provvedimenti

sportfair

: Governo, Meloni: “Disponibili anche a sostenere governo che veda Lega insieme al M5s” - fattoquotidiano : Governo, Meloni: “Disponibili anche a sostenere governo che veda Lega insieme al M5s” - SkyTG24 : #UltimOra #Governo, #Meloni: #Fdi pronta a rafforzare maggioranza #M5S-#Lega #canale50 - chedisagio : A 3 mesi dal voto sono aperte le opzioni: 1. Governo Cottarelli senza un voto 2. Governo Lega-M5S senza Savona 3. G… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo detto che avremo fatto la nostra parte per far partire ilperché era la scelta migliore tra quelle in campo, rispetto al voto luglio o ad un altrotecnico destinato a prendere zero voti. Oraanel”. Così il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, facendo il suo ingresso all’Assemblea di Confcommercio.Il neo premier Giuseppe Conte, finora, rileva, “si è limitato a sintetizzare il programma di, che sono 40 pagine e per realizzarlo ci volgiono più o meno 20 anni e almeno 100 mld di euro”. Per il leader di Fdi “la differenza la farà lui. Non è ilDi Maio, non è ilSalvini. E’ ilConte: se sarà un buono un pessimo, se blocca la partenza dei migranti o i lavori della Tav, tutto questo dipenderà ...