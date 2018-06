Governo | la priorità è occupare le poltrone strategiche

Governo - fiducia alla Camera : diretta – Conte : “Su giustizia prima viene la Costituzione. Per noi la corruzione è priorità” : E’ il giorno del battesimo alla Camera per il Governo di Giuseppe Conte. Il voto è previsto dalle 17,45, il risultato potrebbe arrivare intorno alle 20. Nel pomeriggio, la replica del presidente del Consiglio e a seguire le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari. In mattinata, nella discussione generale, sono intervenuti oltre 40 deputati. Tra questi hanno parlato Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) ...

Le 5 priorità economiche del Governo Conte : Dalla sterilizzazione dell'Iva alla flat tax, dal rapporto deficit-Pil alle emergenze, fino al dossier infrastrutture

Mulè - Governo indichi priorità e fondi : ANSA, - ROMA, 4 GIU - "Guai se con il governo Lega-M5S i risparmi degli italiani non fossero al sicuro, perché di agguati ne hanno già subiti e non devono più subirne". Lo ha detto Giorgio Mulè, ...

Mulè - Governo indichi priorità e fondi : ANSA, - ROMA, 4 GIU - "Guai se con il governo Lega-M5S i risparmi degli italiani non fossero al sicuro, perché di agguati ne hanno già subiti e non devono più subirne". Lo ha detto Giorgio Mulè, ...

Governo Conte : i primi provvedimenti con priorità per immigrazione e corruzione : Dopo esattamente 88 giorni dalle elezioni, gli Italiani sono finalmente riusciti ad avere un Governo basato sull'intesa Lega-M5S. I ministri sono 18, con un'esigua presenza femminile di soli 5 donne, tra le quali ricordiamo Giulia Grillo al Ministero della Salute e Giulia Bongiorno al Ministero della Pubblica Amministrazione. Nella giornata di ieri, 1 giugno, verso le 16, con il giuramento al Quirinale, è partito ufficialmente il 65° esecutivo ...

Il ministro Stefani : "La priorità è l'autonomia Governo rischia di saltare" : La neo ministra agli Affari Regionali, Erika Stefani ha le idee molto chiare sul suo mandato e sul programma della Lega da mettere in atto. La priorità principale è quella dell'autonomia. E così la ...

Il Governo subito all'opera con il primo Cdm. Le priorità a migranti e lavoro : Le priorità sono i temi del lavoro e dei migranti mentre il nuovo ministro dell'Economia Tria ribadisce la volontà di restare nell'euro -

Governo : Fontana - bene esecutivo politico - priorità autonomia Regioni : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - "Sono molto soddisfatto del fatto che finalmente sia stato nominato un Governo politico, che quindi avrà la possibilità di fare le grandi scelte di cui il nostro Paese ha bisogno". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il presi

Governo M5s-Lega - ultime notizie - Conte è Premier/ Salvini : A casa loro sarà nostra priorità : Governo live, ultime notizie: per Savona si attende Salvini, Di Maio spera, Cottarelli in stand-by. Altra giornata cruciale per quanto riguarda il prossimo esecutivo italiano: tutte le news. Di fronte ai militanti leghisti, Matteo Salvini ha pronunciato il suo primo discorso da "quasi Ministro dell'Interno" (domani ci sarà il giuramento dei Ministri del Governo Conte), dopo settimane travagliatissime. "Sono felice di fare il primo ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Salvini : “La riforma elettorale è priorità”. Di Maio : “Da Mattarella atto ignobile” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo : Mulè - per noi priorità italiani per altri no : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Il Paese è bloccato da oltre 80 giorni prima per definire un contratto sui generis adesso per una disputa sui nomi dei ministri. Nel frattempo i mutui non aspettano, gli interessi da pagare rischiano di aumentare e i pensionati attendono di vivere con più dignità. Per noi l’unico interesse da proteggere è quello dei risparmiatori, delle famiglie e delle imprese. Fa male prendere atto che per altri ...

Governo - Conte incontra governatore Bankitalia Visco. E su Facebook : “Tutela risparmi nostra priorità” : Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è appena entrato nella sede di via Nazionale della Banca d’Italia per incontrare il governatore Ignazio Visco. Conte è arrivato in taxi seguito dalla scorta. Poco prima aveva scritto su Facebook per parlare dell’incontro avuto ieri sera con i risparmiatori: “Ieri sera, a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche in parlamento, ho incontrato una ...