Governo | Di Maio all’assemblea di Confcommercio | “Iva non aumenterà e clausole si

Governo - Di Maio : "L'Iva non aumenterà" : "Le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". Il presidente di Confcommercio Sangalli: "Sull'Iva non si tratta e non si baratta"

Governo - Di Maio : “Codice degli appalti va semplificato - oggi è complicato e illeggibile” : Semplificare il codice degli appalti, un Governo che sull’immigrazione non dica “sissignore” a tutto, e che in Europa faccia sentire la propria voce. Per la sua prima uscita pubblica da ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio sceglie di visitare gli stabilimenti Leonardo di Pomigliano. Una visita veloce per stringere la mano ai lavoratori e promettendo di non lasciarli soli. Attenzione particola il vicepremier l’ha rivolta ...

Di Maio : l’Iva non aumenterà. «Non siamo il Governo del no alle infrastrutture» : «Avete la mia parola qui a Confcommercio che l'Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate». Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Conte-Di Maio “nella Nato ma dialogo Russia” : Salvini - lite con Forza Italia : Governo Conte, ultime notizie Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7, Salvini litiga con Forza Italia: a rischio centrodestra?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Governo - Di Maio : "Restiamo nella Nato e alleati Usa" : Il vicepremier: "Il nostro Governo non è supino alla volontà degli altri". E sui migranti: non diremo sì su tutto IL PUNTO L'avvertimento della Nato - di P.F. DE ROBERTIS

Governo - Conte non trova gli appunti. Di Maio lo aiuta : “Vai - comincia a parlare - te li cerco io” : Qualche momento di confusione ha preceduto l’intervento del premier Giuseppe Conte, alla Camera per il voto di fiducia, che non trovava i suoi appunti. In suo soccorso è intervenuto il suo vice, Luigi Di Maio, accanto a lui: “Vai, dai, comincia a parlare – lo ha esortato – te li cerco io, hai il microfono aperto” L'articolo Governo, Conte non trova gli appunti. Di Maio lo aiuta: “Vai, comincia a parlare, te li ...

Di Maio : “Restiamo nella Nato e alleati Usa - ma dialoghiamo con la Russia. Governo non supino alla volontà di altri” : “Restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato”. Il ministro al Lavoro, Luigi di Maio, a margine di un incontro con i vertici della Leonardo nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, ha ribadito la posizione espressa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso con cui ha chiesto la fiducia al SeNato.”Non mi preoccupa ...

Governo : Di Maio a Pomigliano - incontro con lavoratori Leonardo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Oggi la giornata inizia con la visita e l’incontro dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco, la mia città”. Ad annunciarlo su Instagram è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in visita al sito campano del gruppo dell’aerospazio e difesa. L'articolo Governo: Di Maio a Pomigliano, incontro con lavoratori Leonardo sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Di Maio : restiamo nella Nato ma dialoghiamo con Russia : "restiamo nella Nato e alleati degli Stati Uniti, ma portiamo avanti anche il dialogo con gli altri Paesi, come la Russia, così come è sempre stato". Lo ha detto il ministro al Lavoro, Luigi di Maio, ...

Sgarbi-Di Maio - faccia a faccia alla Camera : 'Il vostro Governo fa schifo ma voto sì alla fiducia' : Siparietto tra Sgarbi e Di Maio in occasione del voto di fiducia della Camera al governo Conte . 'Di Maio? Gli ho detto che il suo governo fa pena ma che lo voto. E lui rideva, tanto', ha detto il ...

Voto fiducia Governo M5s-Lega alla Camera/ Video diretta - Delrio a Conte : “non sia pupazzo di Salvini-Di Maio” : fiducia Governo M5s-Lega alla Camera, diretta Video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: servono almeno 316 voti per la maggioranza.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:10:00 GMT)

"Salvini e Di Maio si sono incontrati nella mia cucina" : così è nato il Governo Conte : 'Il governo del cambiamento? È nato in una cucina da incubo', a rivelarlo è il settimanale Oggi . Nel numero in edicola da giovedì 7 giugno, la rivista svela in esclusiva un 'gustoso' retroscena sulla ...