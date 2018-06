Governo Conte | Prodi | “E’ di destra e ha blocchi di pensiero inconciliabili” Sul Pd

Governo Conte - nomine ancora al palo per i sottosegretari e le commissioni : Il problema, infatti, è di natura politica ed è strettamente legato innanzitutto alla complessa architettura del completamento della squadra di Governo con la nomina dei sottosegretari che, ha ...

Governo Conte - nomine ancora al palo : Il Pd all’attacco: «Siamo fermi perché Lega e Cinquestele si devono occupare delle poltrone». Polemiche anche da Fi: «L’esecutivo si muova»

Prodi : il Governo Conte è di destra. Cambiamento? Ammuina... : Roma, 7 giu. , askanews, 'Questo è un governo di destra. Lo volete chiamare di centro, per caso?'. Romano Prodi, ospite all'inaugurazione di Repubblica delle Idee a Bologna, non ha dubbi sulla natura ...

Governo Conte : Ue e politica estera - domande senza risposte : Per chi si aspettava qualche maggiore indicazione rispetto al contratto di Governo, l'intervento del presidente del Consiglio in Parlamento è stato probabilmente una delusione. Conte si è infatti limitato a declinare diligentemente i Contenuti del contratto, in alcuni casi con vere e proprie citazioni testuali. Nessuna precisazione su tempi e modi di attuazione del programma, nessuna indicazione delle effettive priorità, ...

Governo - nel programma letto da Conte ci sono dei rischi per la libertà : Lasciando per un attimo da parte i programmi economici del Governo, sulla cui sostenibilità mi pare sia stato già detto tutto, una cosa che preoccupa fortemente è la visione dello Stato, dei cittadini e della Costituzione che sembra permeare la coalizione e che si è riflessa nel “contratto” e quindi (ovviamente) nel programma letto da Conte alle Camere. Mi pare che tale visione sia espressa in due punti che hanno avuto non casualmente parecchio ...

Conte batte Renzi di 15 punti Governo Lega-M5S - fiducia record In esclusiva il sondaggio Piepoli : Il Governo Lega-M5S, che ha appena ottenuto la fiducia dai due rami del Parlamento, parte con un livello di fiducia record. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato dall'Istitito Piepoli lunedì 4 giugno (500 casi, metodologia Cati-Cawi) e diffuso in esclusivo da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Governo - Cantone risponde a Conte : “Io sotto attacco? Sono tranquillissimo - il mio incarico scade nel 2020” : “Se mi sento sotto attacco dopo le parole del premier Conte sull’Anac? Mi sento tranquillissimo, non voglio fare polemica”. Il giorno dopo le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente dell’Anticorruzione Raffaele Cantone risponde così a chi gli chiede un commento su questa frase del premier: “Valutare bene il ruolo dell’Anac che non va depotenziato. In questo momento però non abbiamo i ...

Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone/ Governo - stoccata del premier : "Anac - risultati deludenti" : Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone, stoccata del presidente del Consiglio all'Anac: Governo M5s-Lega, la replica dell'Autorità Nazionale anticorruzione (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Governo : Miceli (Pd) invia a Conte sentenza omicidio Mattarella : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) – Continuano a fa discutere le parole pronunciate ieri alla Camera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, parlando delle minacce sui social nei confronti del Capo dello Stato, ha fatto riferimento “all’attacco alla memoria di un congiunto del presidente Mattarella”. Oggi il deputato del Pd Carmelo Miceli ha inviato al premier una mail con la sentenza del processo per l’omicidio ...

I conflitti d’interesse dei ministri del Governo Conte : Uno studio condotto da Openpolis per l'Agi mostra quali sono gli intrecci e le connessioni - politiche ed economiche - dei componenti dell'attuale squadra di governo guidata da Giuseppe Conte. Non dovrebbero emergere incompatibilità in base all'attuale legislazione, ma il contratto di governo M5s-Lega prevede un allargamento del conflitto d'interesse che potrebbe così portare a includere anche qualche caso riguardante gli attuali ...

Se il Governo Conte dimentica la cultura : Neppure un accenno nel discorso del presidente Conte. Ma la cultura permette di giudicare chi ci governa. Forse è per questo che non è stata inserita

Putin sta riuscendo con il Governo Conte laddove neanche il Pcus era riuscito con il Pci : Non nascondiamoci dietro un dito: con il governo Conte l'Italia sta passando di campo sul piano internazionale e sta stabilendo rapporti preferenziali con la Russia di Putin.Nel recupero di personale politico funzionale con questa operazione viene usata anche una università privata. È assolutamente esemplare il caso del nuovo ministro della Difesa, la prof.ssa Trenta, di cui non ci interessa tanto il conflitto di interesse con le ...