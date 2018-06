Governo | Conte incassa la fiducia Il PD va all’attacco

Governo Conte e riforma delle BCC : la preoccupazione del Presidente di Iccrea Banca : "Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte, in merito alle intenzioni del Governo di rivedere il provvedimento di riforma del Credito Cooperativo, destano preoccupazione. La riforma ha l’obiettivo di rafforzare le banche locali...

ll Governo è di cambiamento - ma la retorica di Conte è tradizionale : Come parla Giuseppe Conte? Qual è il suo stile? Quale sua retorica? Il discorso di esordio politico, pronunciato al Senato, utilizza una struttura classica. Un'impalcatura oratoria tradizionale che tuttavia intende affermare, almeno nelle intenzioni, un profondo cambiamento della politica italiana.Un piccolo cambiamento lo abbiamo già visto sul fronte dell'actio, ossia nel modo di comunicare con la voce e con il corpo. Rispetto ai ...

Berlusconi : “Premier Conte? Il suo ruolo nel Governo sarà poco più di quello di notaio” : Berlusconi, in campagna elettorale per le amministrative del 10 giugno, rilancia l'alleanza di centrodestra e apre alla Lega: "Mi auguro che la Lega consideri questa coalizione innaturale come una soluzione di emergenza e non come una scelta strategica", ribadendo che il M5S è "inadatto a governare l'Italia".Continua a leggere

Cosa pensano gli italiani del nuovo Governo e del discorso di Giuseppe Conte in Parlamento : Demopolis ha realizzato un sondaggio chiedendo agli italiani Cosa pensano del governo che si è appena insediato e del discorso programmatico tenuto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Parlamento. Valutazione positiva per il 46% degli intervistati, mentre un quarto del campione preferisce non esprimersi e dare più tempo all'esecutivo prima di giudicare.Continua a leggere

L'agenda del Governo Conte : Prima il consiglio dei ministri, poi il G7 in Canada. E ancora a Bruxelles per il Consiglio europeo e il vertice Nato. E' fittissima L'agenda del nuovo governo guidato da Giuseppe Conte , che dopo ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Conte-Di Maio “nella Nato ma dialogo Russia” : Salvini - lite con Forza Italia : Governo Conte, ultime notizie Lega-M5s: Di Maio, "stiamo nella Nato ma dialogo con la Russia". Premier verso il G7, Salvini litiga con Forza Italia: a rischio centrodestra?(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Governo - Conte non trova gli appunti. Di Maio lo aiuta : “Vai - comincia a parlare - te li cerco io” : Qualche momento di confusione ha preceduto l’intervento del premier Giuseppe Conte, alla Camera per il voto di fiducia, che non trovava i suoi appunti. In suo soccorso è intervenuto il suo vice, Luigi Di Maio, accanto a lui: “Vai, dai, comincia a parlare – lo ha esortato – te li cerco io, hai il microfono aperto” L'articolo Governo, Conte non trova gli appunti. Di Maio lo aiuta: “Vai, comincia a parlare, te li ...

Governo - Conte ottiene la fiducia : «Sul debito tratteremo con l’Ue» «Luigi - questo lo posso dire?». «No» L’opposizione si scatena sulle gaffe : Il presidente del Consiglio: «Pronti a trattare sul debito in Europa». E chiede di ripensare l’Autorità anticorruzione. La replica: siamo stupiti

Governo - Conte : “Addolorato per attacchi a congiunto Mattarella”. E Delrio lo riprende : “Si chiamava Piersanti” : “Piersanti, si chiamava Piersanti“.Così, alzando il tono della voce, Graziano Delrio ha ripreso il premier Giuseppe Conte, che nel suo intervento alla Camera durante la votazione della fiducia all’esecutivo, citando il fratello del presidente Sergio Mattarella assassinato dalla mafia, lo ha definito “un congiunto” del capo dello Stato. “Si chiamava Piersanti“, ha scandito l’ex ministro dem tra la ...

Governo - Conte al G7 dopo la fiducia alla Camera : Teleborsa, - Il Governo Conte può iniziare ufficialmente il proprio corso. dopo il via libera del Senato ieri, 6 giugno 2018, l'Esecutivo giallo-verde ha infatti incassato anche la fiducia alla Camera ...

Governo : Delrio - dimenticanza Conte su Piersanti Mattarella intollerabile (2) : (AdnKronos) – “Non faccio psicanalisi al presidente del Consiglio”, ma ieri in Aula per Delrio Conte “ha usato parole generiche” con “assenze molto gravi, le cose che ha detto hanno sconcertato tutti”, così come “la poca attenzione all’Aula in cui sedeva. Anche il fatto che si definisca ‘difensore del popolo’, il popolo viene difeso dalle istituzioni repubblicane, non da lui, lui ...

Governo : Delrio - dimenticanza Conte su Piersanti Mattarella intollerabile : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Le libertà, i diritti conquistati “li dobbiamo a uomini e donne che hanno fatto la Resistenza, che sono stati vittime della criminalità organizzata. Essere generici con delle scuse generiche, in quell’Aula, non poteva essere tollerato. Se dimentichiamo chi ci ha preceduto forse non avremo un grande futuro”. Lo dice l’ex ministro e capogruppo dem alla Camera, Graziano Delrio, ai microfoni ...