Governo | Bassetti Cei | “Politica non soffi sul fuoco della frustrazione” I fedeli

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 giugno 2018) Basta tensione e conflittualità in politica, basta rabbia sociale su internet, basta “are sulfrustrazione” e attenzione non “perdere o lasciar stravolgere da odi o razzismi” l’umanità italiana. E’ il messaggio del presidenteCei, il cardinale Gualtiero, nella Veglia di preghiera per l’Italia, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio nella basilica romana di Santa Maria in Trastevere. “In questi mesi, dopo le elezioni politiche, abbiamo vissuto momenti di seria preoccupazione – ha detto– non solo per la composizione delche tardava a venire. Oggi, finalmente arrivata, facciamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovoal servizio del bene comune del Paese”. Ma, sottolinea l’arcivescovo di Perugia, “non possiamo dimenticare che c’è stato un ...