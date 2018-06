Google testa una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account

Google testa alcune modifiche grafiche per l’app YouTube : Il team degli sviluppatori di YouTube sta testando una nuova versione dell'app con la quale è stata implementata qualche modifica alla schermata iniziale L'articolo Google testa alcune modifiche grafiche per l’app YouTube proviene da TuttoAndroid.

Google testa una nuova modalità incognito su YouTube per Android : Google semplifica l'utilizzo della modalità incognito su YouTube per Android, introducendo una nuova voce che ne semplifica decisamente l'attivazione.

Gli sviluppatori possono testare con gli utenti le Actions di Google Assistant - che si aprono a tante nuove possibilità : Sono in arrivo delle interessanti novità riguardanti le Actions di Google Assistant: da una parte gli sviluppatori le potranno finalmente testare con gli utenti e dall'altra sono in arrivo tante nuove possibilità, come l'integrazione con le routine personalizzate, con le schermate personalizzate dei nuovi smart display, il supporto alle sottoscrizioni digitali e non solo

Google Chrome sta testando una omnibox ridisegnata per i suggerimenti di ricerca : Google, stando a quanto si è appreso recentemente, sta portando avanti dei test su Chrome per introdurre una omnibox (la barra degli indirizzi) rinnovata dal punto di vista del design e sotto il profilo del funzionamento, così da fornire agli utenti suggerimenti di ricerca più ricchi di dettagli. Scopriamo insieme la nuova omnibox introdotta nel canale Canary di Chrome.

Google testa una nuova interfaccia per Google Feed con bolle e tanto spazio vuoto : Google sta conducendo alcuno test con l'interfaccia di Google Feed, con una versione a bolle e sfondo colorati, e una con separatori meno invasivi.

Google Chrome sta testando suggerimenti di ricerca basati sulla cronologia dell'utente : Google è ovviamente a conoscenza di quello che gli utenti cercano tramite Chrome ed ora ha deciso di mettere a frutto le informazioni di cui dispone per migliorare l'esperienza di ricerca dei propri utenti: Big G sta testando una feature per proporre suggerimenti di ricerca a tema (query) basati sulla cronologia dell'utente.

Google testa una nuova visualizzazione delle promozioni in Gmail : Di recente il team di Google ha iniziato a testare una novità nella scheda di Gmail dedicata alle promozioni. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Google testa su Chrome la cronologia tramite pressione prolungata del tasto indietro : Google sta testando un nuovo metodo rapido per accedere alle ultime pagine visitate: Google Chrome potrebbe presto iniziare a permettere di visualizzare la cronologia attraverso la pressione prolungata del tasto indietro.

Google sta testando il drag and drop per i link su Google Chrome per Android : Chrome sta testando una gesture che permette il drag and drop dei link nella versione Android di Google Chrome, in maniera simile a quanto accade attualmente nella versione desktop del browser.

Google - dipendenti protestano per progetto con Pentagono : Roma, 5 apr. , askanews, - Più di 3mila dipendenti di Google hanno firmato una lettera per protestare contro il coinvolgimento della società nel progetto Maven, il programma del Dipartimento della ...

