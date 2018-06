Google ancora nel mirino Ue | in arrivo maxi multa per sistema operativo Android | Ft

Ancora novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS : Con Google Chrome 66 gli sviluppatori hanno introdotto nuove restrizioni per quanto riguarda la riproduzione automatica dei video. Non tutti hanno apprezzato L'articolo Ancora novità in arrivo per Google Chrome e Chrome OS proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant per Wear OS diventa ancora più intelligente : Google sta portando molte delle funzioni di Google Assistant anche sugli smartwatch dotati di Wear OS by Google, come le Azioni e le risposte contestuali. L'articolo Google Assistant per Wear OS diventa ancora più intelligente proviene da TuttoAndroid.

Una novità di Google Reply suggerisce che con Android P le notifiche potrebbero essere ancora più smart : Disponibile da febbraio in versione beta privata, Google Reply nei giorni scorsi ha ricevuto un update con cui sono state introdotte alcune novità L'articolo Una novità di Google Reply suggerisce che con Android P le notifiche potrebbero essere ancora più smart proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant Payments disponibile in 6 nuovi paesi - ma non ancora in Italia : Google estende il suo servizio di pagamento chiamato Google Assistant Payments ad altri sei nuovi paesi, fra cui tre dell'Unione Europea. L'articolo Google Assistant Payments disponibile in 6 nuovi paesi, ma non ancora in Italia proviene da TuttoAndroid.

Ancora novità in casa Google - stavolta tocca al portale degli sviluppatori : Vi abbiamo parlato molto dei recenti cambiamenti che stanno avvenendo in Google: la nuova UI di Gmail, la funzione "Snooze", la comparsa del Material Design 2, e molto altro Ancora. Ora ad introdurre una nuova grafica è il portale Android Developers! L'articolo Ancora novità in casa Google, stavolta tocca al portale degli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Cambia ancora Google Assistant : importanti novità sulla riproduzione musicale : Stanno arrivando novità interessanti in queste ore sul fronte Google Assistant, indipendentemente dal fatto che siate in possesso di un device Android o di un iPhone. Dopo il punto della situazione condiviso con voi a fine marzo su queste pagine, infatti, occorre assolutamente analizzare quanto segnalato da alcuni utenti oggi 24 aprile, perché l'aggiornamento automatico dell'assistente vocale nel momento in cui pubblico l'articolo non risulta ...

Nessuno parli di Android Auto a Toyota. La chiusura al sistema in-car di Google è ancora netta : Toyota ribadisce la sua chiusura ad Android Auto: "Abbiamo privilegiato la privacy dei nostri clienti. Crediamo fermamente nella nostra posizione" L'articolo Nessuno parli di Android Auto a Toyota. La chiusura al sistema in-car di Google è ancora netta proviene da TuttoAndroid.

Arrivano due nuovi badge su Google Maps - ma non sono ancora integrati alla perfezione : Sembra infatti che una funzione apparsa per la prima volta diverso tempo addietro su Google Maps, quasi un anno fa, stazioni adesso in pianta stabile. L'articolo Arrivano due nuovi badge su Google Maps, ma non sono ancora integrati alla perfezione proviene da TuttoAndroid.