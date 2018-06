God of War | le sottotrame continueranno nei capitoli successivi

Barlog : "desidero raccontare la storia di Kratos tra God of War 3 e God of War" : Passare dalla Grecia a Midgard, dalla mitologia greca a quella norrena, è stato uno dei tanti grandi cambiamenti alla base di God of War, un progetto per tante ragioni di rottura rispetto a ciò a cui i fan di Kratos erano abituati ma che nonostante le diversità rispetto al passato dell'IP ha comunque fatto centro sia a livello di critica che a livello di pubblico.Gli avvenimenti tra God of War 3 e God of War vengono accennati dallo stesso Kratos ...

Il prossimo God of War "sarà più grande - migliore - più lungo" : God of War è senza dubbio uno dei migliori giochi di questa generazione, grazie ad un insolito mix di estrema qualità mescolato con un sacco di quantità: il gioco ha una quantità eccezionale di cose da fare (date un'occhiata alla nostra guida!) e quasi tutte sono assolutamente fantastiche.Ma per "God of War 2", o qualunque sia il nome del sequel del gioco, gli sviluppatori vogliono fare cose ancora più grandi e migliori. Come riportato da ...

Il director di God Of War preferisce gli upgrade mid-gen : God Of War spinge al massimo le potenzialità hardware di PlayStation 4 e la sua versione potenziata PlayStation 4 Pro, e non ci si aspetterebbe altro da un'esclusiva pensata appositamente per queste due macchine da gioco, riporta WCCFtech.Proprio riguardo a questo, ovvero la potenza ottenibile da queste console, si è espresso Cory Barlog, director di God Of War: lo sviluppatore ha affermato di preferire gli upgrade hardware di tipo mid-gen, ...

Cory Barlog confessa : evitare anticipazioni su God of War durante lo sviluppo lo ha "quasi ucciso" : God of War è un gioco estremamente focalizzato sulla storia ed è quindi un gioco molto facile da rovinare. In effetti, un singolo screenshot potrebbe compromettere completamente, ad esempio, una delle sorprese che potrebbero verificarsi nel corso dell'avventura. Alla luce di questo e del modo in cui il gioco è stato orientato alla storia, in che modo Sony Santa Monica è riuscita a non far trapelare nulla?Parlando con GamingBolt in ...

Cory Barlog stuzzica i fan : in God of War c'è un segreto che ancora nessuno ha scoperto : God of War è un gioco che include molti contenuti, il mondo è enorme e ci sono tante fantastiche missioni secondarie e storie nascoste che aspettano solo di essere scoperte dai giocatori. D'altra parte, i fan si sono lanciati sul gioco con una "ferocia" sorprendente, per scoprire tutto al suo interno.Tuttavia, come riporta Gamingbolt, c'è ancora qualcosa in God of War che non è stato scoperto."Penso sempre che i giocatori di solito capiscano e ...

Cory Barlog : per aggiungere altri boss in God of War sarebbero serviti 20 anni di sviluppo : Il nuovo God of War (avete già letto la nostra guida?) è assolutamente fantastico, ma una delle critiche che gli sono state mosse riguarda la carenza di grandi battaglie contro i boss, soprattutto se si paragona l'ultimo capitolo con God of War 2 e God of War 3. Nel nuovo gioco non ci sono molti scontri con i boss della storia, e molti mini boss sembrano ripetersi, ma quello che c'è è assolutamente fenomenale. Quindi sembrerebbe un chiaro caso ...

Detroit : Become Human debutta al primo posto in UK - scalzando God of War dalla vetta : La più recente classifica del Regno Unito è arrivata e, a quanto pare, un trio di nuove uscite mette finalmente fine al regno di Kratos, per cinque settimane in cima tra i più venduti. Ora a guidare la classifica c'è Detroit: Become Human, il nuovo titolo di Quantic Dream esclusivo per PS4 del quale è disponibile la nostra guida.Secondo GamesIndustry.biz, il gioco di fantascienza sta vendendo grosso modo come il precedente titolo dello studio, ...

FIFA 18 supera God of War e torna in testa nella classifica software italiana : Il calcio è lo sport più popolare in Italia, su questo non ci sono dubbi e, a quanto pare, anche il calcio virtuale continua a riscuotere un grande successo, stando alle ultime classifiche software italiane relative alla week 20 del 2018.Infatti, il gioco sportivo di EA, FIFA 18, è tornato in testa nella classifica italiana scalzando l'apprezzatissimo God of War di Sony Santa Monica, in terza posizione a chiudere il podio troviamo, invece, ...

Il director di God of War è entusiasta del paragone con The Last of Us : God of War è senza dubbio un ottimo gioco, giocandolo però non si possono non notare elementi che ritroviamo in titoli del calibro di Horizon: Zero Dawn o The Last of Us. Naturalmente questo non è un male, del resto è lecito prendere ispirazione dai punti di forza di altri giochi.Durante un'intervista con Gamingbolt, il director Cory Barlog ha ammesso che Sony condivide spesso tecnologie proprietarie tra i suoi studi, permettendo così che ...

God of War : in un mese vendute oltre 5 milioni di copie : God of War per PS4 ha superato tutte le più rosee aspettative di Sony ed è attualmente il gioco esclusivo PS4 first party venduto più velocemente.Come riporta Gearnuke, il titolo ha ricevuto tantissimi elogi dai fan e dalla critica e nella settimana del debutto riuscì a battere il record delle vendite piazzando 3,1 milioni di copie in soli 3 giorni. Questo dato è stato aggiornato dal CEO di PlayStation, John Kodera, che ha recentemente ...

God of War registra il miglior mese di lancio di sempre per un'esclusiva PlayStation negli USA : God of War ha avuto il debutto migliore di sempre rispetto a qualsiasi altra esclusiva PlayStation, secondo NPD Group. Non solo è stato il gioco più venduto negli Stati Uniti nel mese di aprile, ma le sue prestazioni, nel primo mese, superano quelle di tutte le altre esclusive PlayStation. Non si parla solo di PlayStation 4, ma di tutte le esclusive PlayStation dal 1995.Come riporta Venturebeat, God of War è uscito il 20 aprile, quindi ha avuto ...

NPD : God of War e PS4 dominano nel mese di aprile negli USA : NPD ha rivelato le sue statistiche per il mese di aprile 2018 relative al mercato degli Stati Uniti.I numeri provengono dal celebre analista del settore Mat Piscatella, che, dopo aver spiegato le sue ragioni di un lancio di PS5 nel 2020, ha pubblicato un ampio video su YouTube.Come riporta Dualshockers, prima di tutto, è un trionfo per God of War, che non è solo il gioco più venduto ad aprile, ma ha fissato un record di vendite in dollari per ...

God of War : il New Game Plus non è stato inserito per mancanza di tempo : Il nuovo God of War ha senza dubbio centrato il suo obiettivo, ottenendo un successo strepitoso. Tuttavia i fan hanno più volte chiesto a gran voce l'introduzione della modalità New Game Plus che ammettiamolo, sarebbe stata ottima per un titolo di questo genere. Come riporta Gamingbolt, sembra che tale modalità fosse già nei piani degli sviluppatori, ma alla fine è stata tagliata per mancanza di tempo. A confermarlo è il director di God of War ...

Nulla riesce a smuovere God of War dalla vetta della classifica di vendite italiana : Come ogni lunedì è tempo di dare un'occhiata alle classifiche di vendite italiana per farci un'idea dei titoli che stanno avendo più successo all'interno del nostro Paese. In questo caso ci troviamo alle prese con le classifiche della settimana 19 del 2018, ovvero del periodo che va dal 7 al 13 maggio.A dominare anche questa settimana è God of War, l'apprezzatissimo ultimo capitolo della saga di Kratos esclusiva per PS4. Mentre vi ricordiamo che ...