Gli uomini vanno | le pietre restano

Lory Del Santo/ Le violenze deGli uomini e il dolore : “Dopo Conor ho perso un altro figlio - aveva sei mesi…” : Lory Del Santo, Le violenze e molestie subite dagli uomini e il dolore per i figli: “Dopo Conor ho perso un altro figlio, aveva sei mesi…”, le sue tragiche dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:51:00 GMT)

Uomini e Donne - Sara sceGlie Luigi : la reazione del suo ex ragazzo : Ieri pomeriggio, 30 maggio, è andata in onda l’ultima puntata del trono classico di questa stagione di Uomini e Donne. Dopo la scelta di Niccoló Brigante, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro, anche Sara Affi Fella ha scelto il ragazzo della sua vita tra Lorenzo Riccardi e Luigi mastroianni. Dopo un lunghissimo percorso durato ben 7 mesi, la bella napoletana si è resa conto di provare solo affetto nei confronti del primo e l’esperienza della villa ...

Uomini e Donne / Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : "Convivenza? Non toGlietemi l'aria!" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi pronti alla convivenza? L'ex tronista precisa che è ancora presto e...(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 07:35:00 GMT)

Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati/ Uomini e Donne : tutti Gli indizi dell’addio dopo il trono gay : Claudio Sona e Mario Serpa si sono lasciati, Uomini e Donne: tutti gli indizi dell’addio dopo il trono gay; la coppia pare essere ufficialmente scoppiata, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:59:00 GMT)

Intenso lavoro per Gli uomini in divisa per quello che è stato un fine settimana ricco di eventi. : E sono stati altrettanto partecipati anche gli altri eventi e spettacoli svoltisi tra venerdì' e ieri: tra i tanti ricordiamo, la Fiera del Wellness con diverse centinaia di miglia di visitatori, la '...

“Lei non c’era”. Uomini e Donne : Luigi - è già crisi con Sara Affi Fella? Ai fan non è sfuggito quel dettaGlio in uno dei giorni più importanti della sua vita : Ormai attraverso i social i fan tengono tutto e tutti sott’occhio. E se i vari vip sono sempre più portati a condividere tutto, i loro follower sono sempre più attenti a notare i particolare. Ed ecco quindi che proprio da uno di questi particolari è subito partita la bomba di una crisi tra Luigi di Uomini e Donne e la sua Sara Affi Fella. Andiamo con ordine: lo scorso 2 giugno Luigi ha inaugurato la stagione estiva del suo locale, ...

Eiaculazione retrograda - l'allarme per Gli uomini : se a letto vi succede questa cosa - occhio a prostata e diabete : Sotto le lenzuola gli uomini devono fare attenzione alla "Eiaculazione retrogada", in gergo anche "orgasmo asciutto". Si verifica quando al climax sessuale non si associa la fuoriuscita di liquido seminale. Al di là dell'evidente problema per le coppie che stanno cercando un figlio, questo tipo di p

Uomini e Donne - Lorenzo lascia dei like a Sara - il nuovo fidanzato Luigi Gli risponde su Instagram : Uomini e Donne anche per questa stagione è finito, ma i postumi delle scelte dei tronisti continuano a tenere banco, specialmente sui social. Sara Affi Fella ha scelto al suo fianco Luigi Mastroianni, ma a quanto pare il rivale di quest'ultimo, Lorenzo Riccardi, non si sta arrendendo, e continua a corteggiarla sui social. È nato quindi uno scontro e Luigi ha deciso di rispondere. C'è chi sente il bisogno di provocare... poi ...

Epatite A : Gli uomini tre volte più colpiti delle donne : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Uomini e Donne : Gemma Galgani volta pagina dopo Marco CappaGli : Gemma Galgani parla dopo la rottura con Marco Cappagli a UeD La mattinata è iniziata all’insegna dei ricordi per Gemma Galgani. Chiuso Uomini e Donne, la 68enne di Torino è tornata alla sua vita, pronta ad affrontare un’estate da single. Il programma condotto da Maria De Filippi ha salutato il pubblico attento di Canale5 venerdì scorso. Il talk dei sentimenti Mediaset tornerà a settembre, dopo l’estate. È ancora incerto se ...

“Adesso basta!”. Uomini e Donne : Sara Affi Fella sceGlie Luigi Mastroianni - ma Lorenzo Riccardi… ahia! Ed è ‘rissa’. La decisione del rifiutato scatena tutti : Sara Affi Fella, l’ex concorrente di Temptation Island approdata nello studio di ”Uomini e Donne” ha finalmente scelto. La modella di Venafro ha deciso di stare con Luigi Mastroianni e la puntata andata in onda martedì 30 maggio è stata la più seguita della stagione 2017-2018 del Trono Classico, riuscendo a tenere incollati allo schermo oltre 3 milioni e 200 mila spettatori per uno share in media del 24,53%. La puntata ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi dopo Sara Affi Fella : "VoGlio ricordarmi questo percorso con il sorriso" : dopo giorni di silenzio, Lorenzo Riccardi, protagonista dell'ultima stagione di Uomini e Donne, è tornato sui social, con un nuovo post in cui riassume, in una foto accompagnata da una didascalia, i sette mesi all'interno del programma di Maria De Filippi nonostante non sia stato la scelta di Sara Affi Fella: Voglio ricordarmi questo percorso così, con il sorriso. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino in questo periodo, tutti ...

Stan Lee è in pericolo? Gli uomini armati nei pressi della sua abitazione preoccupano i fan - Best Movie : Oggi arriva invece un'altra notizia preoccupante sull'uomo, che senz'altro sta facendo allarmare i suoi fan da tutto il mondo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, la polizia avrebbe ...

“VoGlio te”. Uomini e Donne - Sara sceGlie Luigi ma c’è qualcosa che non quadra : il dettaGlio che tutti hanno notato. Ora salta fuori la verità : Mercoledì 30 maggio è andata in onda la puntata della scelta della tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella. L’ex protagonista di Temptation Island, dopo un lungo percorso sul trono più ambito del piccolo schermo (durato ben 7 mesi) ha deciso di uscire dallo studio con Luigi Mastorianni. Anche lei ha trascorso un giorno e una notte in una villa con i due corteggiatori rimasti, Luigi e Lorenzo. Poi, in studio, è andata in scena la ...