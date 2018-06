Gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il gruppo cinese Zte

Sindaco - predecessore e capo della polizia municipale arrestati nel Napoletano : peculato e frodi neGli appalti sui rifiuti : Un terremoto giudiziario che getta ombre, ancora una volta, sull’amministrazione di Grumo Nevano (Napoli). I finanzieri di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del primo cittadino Pietro Chiacchio (già ai domiciliari dopo l’arresto dello scorso anno e sotto processo per corruzione), dell’ex Sindaco Vincenzo Brasiello, attualmente responsabile dei procedimenti per il ...

Di Maio in fabbrica a Pomigliano : «Restiamo nella Nato e alleati deGli Stati Uniti» : Accoglienza calorosa per il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, nello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco (Napoli), dove i lavoratori hanno voluto stringere le mani al vicepremier, e gli...

È morto uno deGli operai che lo scorso 13 maggio erano stati coinvolti in un incidente in un’acciaieria di Padova : Sergiu Todita, operaio moldavo di 39 anni, è morto martedì sera dopo 24 giorni di ricovero dopo il grave incidente in cui era rimasto coinvolto lo scorso 13 maggio alle Acciaierie Venete di Padova. Todita aveva subito gravi ustioni su The post È morto uno degli operai che lo scorso 13 maggio erano stati coinvolti in un incidente in un’acciaieria di Padova appeared first on Il Post.

Milano : picchiano due autisti bus che chiedono biGlietto - 4 arrestati : Milano, 6 giu. (AdnKronos) - Sono saliti sull'autobus senza biglietto, si rifiutano di scendere e malmenano due autisti. Quattro giovani sono stati arrestati ieri a Milano. Intorno alle 21 di ieri, la polizia ha ricevuto una segnalazione per aggressione ai danni di due autisti della compagnia Asf e

Web tax - sono diversi Gli Stati che non la vogliono : Si calcola che aziende di questo tipo siano circa 120 nel mondo, delle quali 25 europee. Ma, come abbiamo detto all'inizio, questa tassa non trova d'accordo tutti, anzi: Svezia, Danimarca e Finlandia ...

Un'intera famiGlia di usurai finisce in manette : 6 arrestati Sequestri per mezzo milione : Sgominata banda di usurai: sei arresti a Velletri. Dalle prime luci dell'alba, i Carabinieri della Compagnia di Velletri stanno eseguendo sei provvedimenti restrittivi, emessi del gip del Tribunale di ...

Il Messico ha risposto ai dazi imposti daGli Stati Uniti con altri dazi : Sono Stati pensati per danneggiare gli Stati da cui arrivano importati Repubblicani, mentre continuano le trattative per rinnovare un importante trattato commerciale The post Il Messico ha risposto ai dazi imposti dagli Stati Uniti con altri dazi appeared first on Il Post.

Arredo - export made in Italy a rischio neGli Stati Uniti : Road show attraverso i distretti italiani del legno Arredo fra eccellenze produttive e attività peculiari dei territori, percorso di confronto e approfondimento con grandi aziende e pmi che si è ...