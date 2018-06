Giro del Delfinato | super Sky nella cronosquadre | male Nibali

Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e orario (4^ tappa Chazey-Lans) : diretta Giro del Delfinato 2018 Streaming video e tv: percorso e orario della 4^ tappa Chazey sur Ain-Lans en Vercors di 181 km, primo arrivo in salita(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 04:55:00 GMT)

Giro del Delfinato 2018 - il Team Sky vince la cronometro a squadre. Kwiatkowski in giallo - Moscon secondo. Vincenzo Nibali in difficoltà : Il Team Sky ha vinto la cronometro a squadre del Giro del Delfinato 2018: la corazzata britannica ha coperto i 35 chilometri da Pont-de-Vaux a Louhans-Chateaurenaud con il tempo di 36:33.46 all’eccezionale media di 57.460 km/h. Prova eccezionale da parte dello squadrone che ha messo in strada tutte le sue doti nelle prove contro il tempo: gesto tecnico perfetto, ottima rotazione degli uomini, cambi perfetti, pronostico rispettato e ...

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : terza tappa Pont-de-Vaux – Louhans-Châteaurenaud. Cronometro a squadre decisiva per la classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro del Delfinato 2018, una Cronometro a squadre di 35 km da Pont-de-Vaux a Louhans-Châteaurenaud. Quella odierna sarà la prima frazione decisiva di questa edizione. Il percorso è quasi totalmente pianeggiante e le squadre con i migliori passisti potranno quindi fare una notevole differenza. Inoltre questa tappa sarà anche un test importante in vista del Tour de France, in cui si ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : la Corea del Sud ai raggi X. Son Heung-Min la stella della squadra - si vuol stupire nel Girone della Germania : La rappresentativa della Corea del Sud può festeggiare la decima partecipazione (la nona consecutiva) alla Fase Finale dei Mondiali di Calcio. Il pass iridato del 2018 ha un significato particolare e gli asiatici cercheranno di far valere le loro qualità di squadra compatta e ben organizzata anche se uguagliare il quarto posto del 2002 appare improbabile. Una qualificazione non semplice quella della compagine Coreana. Dopo aver ottenuto ...

Mondiali Russia 2018 : Girone C. Francia a parte - grande equilibrio per il passaggio del turno : Tra i gironi più scontati di Russia 2018, quantomeno a livello di squadra favorita, troviamo il gruppo C. In questo raggruppamento, infatti, la testa di serie è la Francia che ha grandi chance di chiudere al primo posto e passare nel migliore dei modi agli ottavi di finale. Il sorteggio di dicembre è stato decisamente benevolo per la nazionale guidata dal CT Didier Deschamps, dato che è stata collocata nel girone con Australia, Danimarca e Perù ...

Giro del Delfinato 2018 : Pascal Ackermann il più veloce nella seconda tappa. Kwiatkowski cade nel finale - Impey nuovo leader : Pascal Ackermann vince la seconda tappa del Giro del Delfinato 2018. Il tedesco della BORA-Hansgrohe si è imposto allo sprint sul traguardo di Belleville en Beaujolais, battendo il norvegese Edvald Boasson Hagen e il sudafricano Daryl Impey, che grazie agli abbuoni va a vestire la Maglia Gialla. Scala quindi in seconda posizione il polacco Michal Kwiatkowski, che è caduto nel finale, senza però riportare apparentemente gravi conseguenze. La ...