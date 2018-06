Giro del Delfinato | prime salite ad Alaphilippe | Moscon in giallo

Giro del Delfinato - maglia gialla a Gianni Moscon del Team Sky : La quarta tappa del Giro del Delfinato 2018 ha visto trionfare Julian Alaphilippe. Il corridore francese si è imposto a Lans-en-Vercors, primo arrivo in salita di questa edizione, battendo allo sprint ...

Giro del Delfinato 2018 : Julian Alaphilippe implacabile - Gianni Moscon maglia gialla! Vincenzo Nibali si stacca nel finale : La quarta tappa del Giro del Delfinato 2018 vede trionfare Julian Alaphilippe. Il corridore francese si è imposto a Lans-en-Vercors, primo arrivo in salita di questa edizione, battendo allo sprint l’irlandese Daniel Martin, il britannico Geraint Thomas e il transalpino Romain Bardet. In classifica generale balza al comando il nostro Gianni Moscon, che oggi ha chiuso in nona posizione e va a vestire così la maglia Gialla. Partenza a tutta del ...

CLASSIFICA Giro del DELFINATO 2018 / Moscon nuova maglia gialla! (4^ tappa - Chazey-Lans) : CLASSIFICA GIRO del DELFINATO 2018: la maglia gialla torna sulle spalle di Michal Kwiatkowski, alla vigilia della 4^ tappa Chazey Sir Ain-Lans en Vercors.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:25:00 GMT)

Giro del Delfinato 2018 – Prova di forza di Alaphilippe - il francese vince la 4ª tappa. Moscon in maglia gialla [FOTO] : Julian Alaphilippe vince la quarta tappa del Giro del Delfinato 2018, battendo sul traguardo Martin e Thomas. Gianni Moscon si prende la maglia gialla Cambia padrone la maglia gialla del Giro del Delfinato 2018, il nono posto di Gianni Moscon nella quarta tappa del Criterium permette al corridore del Team Sky di superare in vetta alla classifica il compagno di squadra Kwiatkowski. Sorrisi anche per Julian Alaphilippe, che taglia per primo il ...

DIRETTA / Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv : Cataldo in testa da solo! Percorso 4^ tappa : DIRETTA Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: Percorso e orario della 4^ tappa Chazey sur Ain-Lans en Vercors di 181 km, primo arrivo in salita(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:22:00 GMT)

Classifica Giro del Delfinato 2018/ La maglia gialla : la situazione degli italiani (4^ tappa - Chazey-Lans) : Classifica Giro del Delfinato 2018: la maglia gialla torna sulle spalle di Michal Kwiatkowski, alla vigilia della 4^ tappa Chazey Sir Ain-Lans en Vercors.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 13:55:00 GMT)

Giro del Delfinato 2018 - le parole di Nibali non promettono nulla di buono : “siamo molto indietro” : Dopo la pessima prestazione offerta dalla Bahrain-Merida nella cronosquadre del Giro del Delfinato, Vincenzo Nibali ha fatto la propria analisi La cronosquadre del Giro del Delfinato ha incoronato il Team Sky, riuscito ad annientare i propri avversari lasciando a ben 37 secondi la seconda squadra classificata. LaPresse/ Fabio Ferrari Una marcia imperiosa quella di Kwiatkowski e compagni, con il polacco che si veste di nuovo di giallo dopo la ...

LIVE Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : quarta tappa Chazey-sur-Ain – Lans-en-Vercors - iniziano le salite. Vincenzo Nibali ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro del Delfinato 2018: 181 chilometri con partenza da Chazey-sur-Ain e arrivo in vetta in quel di Lans-en-Vercors. Si inizia a far sul serio con le prime salite di questa corsa transalpina: dopo due prove contro il tempo e due arrivi in volata, finalmente entreranno in scena gli scalatori. La classifica è ben delineata grazie alla prova mostruosa del Team Sky di ieri: addirittura ...

Diretta / Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv : parla Nibali - percorso e orario 4^ tappa : Diretta Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 4^ tappa Chazey sur Ain-Lans en Vercors di 181 km, primo arrivo in salita(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:02:00 GMT)

Classifica Giro del Delfinato 2018/ La maglia gialla e le altre graduatorie - 4tappa - Chazey-Lans - : Classifica Giro del Delfinato 2018: la maglia gialla torna sulle spalle di Michal Kwiatkowski, alla vigilia della 4tappa, oggi.

Giro del Delfinato : super Sky nella cronosquadre - male Nibali : Il Team Sky spaventa gli avversari in vista Tour de France. Con una prova mostruosa la formazione britannica ha dominato la cronosquadre del Giro del Delfinato [VIDEO] assestando distacchi pensanti agli avversari. Su un percorso in gran parte pianeggiante e rettilineo Kwiatkowski e compagni hanno volato a 57 di media. Il corridore polacco si è così rimpossessato della maglia gialla di leader della classifica generale alla vigilia delle quattro ...

Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso e orario (4^ tappa Chazey-Lans) : diretta Giro del Delfinato 2018 Streaming video e tv: percorso e orario della 4^ tappa Chazey sur Ain-Lans en Vercors di 181 km, primo arrivo in salita(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 04:55:00 GMT)

Diabete - attenzione alle misure del Girovita : ecco quali valori non bisogna superare : L’accumulo di grasso, soprattutto a livello del giro vita provoca un’infiammazione cronica di basso grado che, pur se invisibile ad occhio nudo, attiva una serie di processi che conducono al Diabete, alle malattie cardiovascolari, al tumore. In particolare risultano pericolosi valori del girovita di oltre 94-95 cm nell’uomo, oltre 80-82 cm nella donna. Lo hanno ribadito gli esperti che si sono riuniti oggi a Torino in occasione ...

Giro del Delfinato 2018 - il Team Sky vince la cronometro a squadre. Kwiatkowski in giallo - Moscon secondo. Vincenzo Nibali in difficoltà : Il Team Sky ha vinto la cronometro a squadre del Giro del Delfinato 2018: la corazzata britannica ha coperto i 35 chilometri da Pont-de-Vaux a Louhans-Chateaurenaud con il tempo di 36:33.46 all’eccezionale media di 57.460 km/h. Prova eccezionale da parte dello squadrone che ha messo in strada tutte le sue doti nelle prove contro il tempo: gesto tecnico perfetto, ottima rotazione degli uomini, cambi perfetti, pronostico rispettato e ...