Già con l’aggiornamento di giugno i Sony Xperia XZ1 | XZ1 Compact e XZ Premium

Consertum : a Perugia il Fashion Show tra Moda e Musica : Gli spettacoli del Narnia Festival uniscono tradizione e innovazione, spaziando dalla Musica classica all'opera lirica, dalla Musica sacra al jazz, dalla danza classica al flamenco e al tango ...

Innovazione & salute : a Negrar (VR) le metastasi alla colonna si debellano con la radiochirurgia al posto del bisturi : Dopo i risultati più che soddisfacenti che sta ottenendo nella cura delle metastasi al cervello con una tecnica testata come primo centro al mondo, il Professor Filippo Alongi, Direttore della Radioterapia Oncologica dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona, affronta da pioniere una nuova sfida: la cura fino all’eradicazione totale, superando la finalità palliativa, delle metastasi spinali in pazienti oncologici ...

Caro Salvini - l'immigrazione non si gestisce con la demagogia : La valanga di assurdità, accuse e imprecisioni a cui ha dato vita Matteo Salvini negli ultimi giorni sul tema dell'immigrazione hanno un comune denominatore ripugnante e antidemocratico: il razzismo. L'accento aggressivo e xenofobo che il segretario della Lega ha posto come tratto caratteristico del suo incarico al Viminale delinea un quadro buio, fatto di assenza di umanità e di una visione politica.Pura demagogia.Caro Salvini, ...

Sanità : Confartigianato Veneto - su Welfare Day 2018 Censis il 'pollo di Trilussa' è fuorviante (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Non sempre è possibile uniformare e nazionalizzare un fenomeno - prosegue -, a maggior ragione nel caso della Sanità pubblica dove a 20 regioni corrispondono 20 sistemi di erogazione di questo servizio primario diversi in qualità, efficienza, capillarità e professionalit

Sanità : Confartigianato Veneto - su Welfare Day 2018 Censis il 'pollo di Trilussa' è fuorviante : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - “Il cosiddetto metodo del “pollo di Trilussa” -una banalizzazione della statistica che in realtà è una scienza molto più complessa e precisa- è decisamente il meno adatto per descrivere fenomeni complessi. E diventa addirittura forviante se, come nel caso del rapporto C

Giampiero Mughini demolisce Paola Taverna : 'Ieri sera ho incontrato la senatrice grillina - e...' : S'era costruita un universo suo, che è evidentemente l'universo di cui si fanno forti i grillini, che esisteva solo nella sua testa e in nessun altro posto al mondo'.

Astrocronologia contro il caos del Sistema Solare : ...COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e UniversitàSessualitàEconomia FOTO VIDEO Realtà aumentata Login Registrati Abbonati La voce delle donne si fa profonda dopo il parto Qual è lo sport più pericoloso del ...

PINO È - STADIO SAN PAOLO/ Diretta e ospiti - foto : Giorgia alle prove del concerto evento : PINO è, concerto tributo musicale a PINO Daniele dallo STADIO San PAOLO di Napoli, 7 giugno 2018: Diretta e ospiti. Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Antonello Venditti sul palco.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:50:00 GMT)

Napoli - il pub Baffone omaggia Hitler con un crostone : L’idea di base è anche originale: avendo chiamato il pub Baffone, sul menu i diversi crostoni riportati nel menù sono contraddistinti da nomi di personaggi, storici o di fantasia, che hanno come caratteristica comune: quella di portare i baffi. Quindi, accomodandosi a uno dei tavoli di un locale di Napoli, situato sulla collina del Vomero, nell’elenco dei crostoni offerti, che si distinguono tra loro per la diversa farcitura, si leggeranno nomi ...

Intesa Spaolo : accordo con Confartigianato Treviso per sostegno Pmi (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Con Intesa Sanpaolo abbiamo avviato una collaborazione che guarda allo sviluppo e al futuro delle nostre imprese, affrontando anche i temi legati al credito – afferma Vendemiano Sartor presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana - L’accordo sottoscritto tiene

Intesa Spaolo : accordo con Confartigianato Treviso per sostegno Pmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono previsti anche finanziamenti a medio e lungo termine a sostegno dei programmi di investimento e sviluppo delle imprese. Si tratta di operazioni fino a 100 mila euro con durata massima di 60 mesi finalizzate alla ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento del

Intesa Spaolo : accordo con Confartigianato Treviso per sostegno Pmi : Treviso, (AdnKronos) - E’ stata firmata una convenzione tra Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Intesa Sanpaolo con Cassa di Risparmio del Veneto a favore degli associati per offrire servizi mirati alle singole esigenze degli imprenditori che operano in contesti tra loro diversi. L'accordo, s

Conte alla Camera tra gaffe - urla e fogli sparsi : la bonaccia è Già finita : Parte a Montecitorio il treno del governo, ma nella bolgia. Altro che fair-play, come quello che s?è visto l?altro giorno in Senato. Altro che Grande bonaccia delle Antille -...

Congresso internazionale EST Science Meeting - dall'11 al 15 giugno a Giardini Naxos : ...//owncloud.iac.es/index.php/s/8HXZNQwfbWz7HLv#pdfviewer Spazio & scienza Da Inail e IIT arriva Hannes, la mano robotica con il 90% delle funzionalità di una naturale Spazio & scienza Lanciato con ...