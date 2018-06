GF15 | Veronica Satti | “Ho il numero di Bobby Solo | lo chiamerò”

dilei

: Veronica, non meriti il premio Oscar di Serena Grandi. #GF15 - trash_italiano : Veronica, non meriti il premio Oscar di Serena Grandi. #GF15 - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi eliminare tra Veronica e Alberto. Grazie per essere stati con… - GrandeFratello : Il messaggio che Veronica aspetta da sempre: presto potrà riabbracciare suo padre Bobby Solo ?? #GF15 -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Reduce dalracconta a Barbara D’Urso il riavvicinamento con. La ragazza non vede suo padre da quando aveva 13 anni. All’epoca lui, dopo la separazione con Mimma Foti, decise di interrompere ogni rapporto con la figlia. Da allora ha sempre rifiutato di incontrarla, ma Barbara D’Urso è riuscita a compiere un piccolo “miracolo”. La conduttrice infatti aveva chiesto adi prendere parte alproprio per riavvicinarsi al celebre papà. Mentre all’inizio del realitysi era mostrato duro e severo nei confronti della ragazza, accusandola di usare il suo nome per raggiungere la fama, nel corso delle puntate la posizione del cantante si è sempre più ammorbidita, sino a quando non ha deciso di deporre l’ascia di guerra e riconciliarsi con la figlia. Nel corso della finale del Grande Fratello 15 ...