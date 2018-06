Blastingnews

: Gf 15: Alberto userà i soldi vinti per pagare i debiti - CasileFran : Gf 15: Alberto userà i soldi vinti per pagare i debiti - BlogItalia_news : #GF15 #GrandeFratello15 #AlbertoMezzetti vincitore del GF, userà il montepremi per pagare i debiti e lancia una fre… - giulia77104035 : RT @Hissokachan: Quello che mi aspetto domani alla finale del GF è che succeda qualcosa tra Aida e Alberto, invece immagino già come la D'U… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il Grande Fratello 15 è terminato con la vittoria diMezzetti, il concorrente che ha sbaragliato i colleghi con la sua educazione e il carattere bonario.ha rivelato comela somma vinta grazie all'apprezzamento del pubblico del Grande Fratello n. 15, un'edizione che verrà ricordata per le polemiche e per la presenza dell'esuberante spagnola Aida Nizar.la somma vinta perdeiGià nella casaMezzetti si era raccontato davanti alle telecamere, parlando dei problemi economici dei genitori, in seguito a dichiarazioni dei redditi errate che avevano dato il colpo di grazia all'attività commerciale non più fiorente della madre. Quindi lui, per aiutare i genitori, ha dovuto impegnarsi con le sue attività imprenditoriali che vanno bene ma che, comunque, scontano il peso di dover estinguere il grosso debito. Ora, con la vittoria nel ...