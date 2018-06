Germania | sorpresa -2 | 5% ordini industria

L'Italia un Paese di evasori?Sorpresa : la Germania ci batteIl sommerso tedesco vale 351 mld : L’evasione fiscale della Germania supera quella italiana ma nei media nostrani nessuno ne parla. Un'economia fiorente con un “nero” non di sopravvivenza e... Segui su affaritaliani.it

Coppa di Germania - sorpresa a Berlino : l'Eintracht batte il Bayern in finale : Berlino - Dopo un'attesa lunga trent'anni, l'Eintracht Francoforte torna a festeggiare un trofeo: il Bayern Monaco, dominatore della Bundesliga, perde a Berlino , 3-1 il finale , la finale della Coppa ...

Sorpresa in Germania - le ferrovie tedesche assumono gli anziani : Solo quest’anno le ferrovie federali tedesche (Deutsche Bahn) assumeranno 15mila addetti. Fino al 2021 altri 30-40mila. Un compito tutt’altro che facile in un paese con un tasso di disoccupazione ai minimi storici (5,3%) e con una popolazione sempre più vecchia. La crisi demografica colpisce anche la società ferroviaria. L’età media dei 326mila dip...

Germania - rallentano a sorpresa i prezzi all'ingrosso a febbraio : Nel mese di marzo i prezzi all'ingresso in Germania hanno registrato una crescita dell'1,2% su base annuale, come nel mese precedente. Le stime degli analisti erano per una salita dell'1,5% . Lo ...