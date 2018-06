Gearbox | niente Borderlands 3 all' E3 2018 | ma la compagnia presenterà un nuovo shooter

eurogamer

: #Gearbox presenterà uno shooter 1v1 a porte chiuse all'#E32018. - Eurogamer_it : #Gearbox presenterà uno shooter 1v1 a porte chiuse all'#E32018. -

(Di giovedì 7 giugno 2018) I fan disaranno delusi nel sentire chesta per mostrare unsparatutto all'E3per la stampa, ma non è il tanto atteso3.La, come segnala VG247.com,uno sparatutto multiplayer 1v1 che combina le classiche sparatorie a un sistema di carte collezionabili.La presentazione del gioco avverrà all'E3, ma sarà a porte chiuse e nessun filmato sarà mostrato al pubblico anche se, con molta probabilità, trapeleranno informazioni nei giorni successivi alla presentazione. Read more…