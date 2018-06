Gara-2 di finale scudetto | LIVE Milano-Trento 27-29

Diretta/ Olimpia Milano Trento (risultato live 27-29) streaming video e Rai.tv : Grande inizio (finale - Gara-2) : Diretta Olimpia Milano Trento, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della finale scudetto di basket Serie A1. La EA7 conduce 1-0 nella serie dopo la vittoria di lunedì(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:59:00 GMT)

Milano-Trento : la Gara-2 della finale scudetto in diretta live : Il Forum di Assago ospita gara-2 della finale scudetto , ore 20.30, diretta su Eurosport 2, tra Milano e Trento . La grande favorita Olimpia ha rispettato il pronostico in gara-1, vincendo 98-85, ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano per l’allungo in Gara 2. Trento deve ritrovarsi : Tornano in campo Milano e Trento. Questa sera, al Forum, in scena gara 2 della serie di Finale Scudetto. Il primo punto se lo è aggiudicato l’Olimpia, al termine di una partita dominata in lungo e in largo. Per la Dolomiti l’imperativo è quello di riscattarsi e pareggiare, prima che la serie si trasferisca in Trentino. Abbiamo ancora negli occhi la straordinaria prova di Andrew Goudelock due giorni fa: 26 punti con 10/16 al tiro e ...

Calcio a 5 - Finale Playoff 2018 : Luparense infinita! Borja Blanco in extremis mette alle corde l’Acqua&Sapone. Si va a Gara-5! : I campioni d’Italia non mollano mai e negano all’Acqua&Sapone Unigross la gioia di festeggiare lo scudetto tra le mura amiche. Sembrava tutto pronto per la festa degli abruzzesi, ma la Luparense ha dato il meglio di sé in gara-4 della Finale dei Playoff scudetto 2018 di Calcio a 5 e ha espugnato il Pala Giovanni Paolo II, rinviando la lotta per il tricolore alla bella, che andrà in scena lunedì 11 giugno a Bassano. L’avvio ...

DIRETTA/ Acqua&Sapone Luparense(risultato finale 2-3)streaming video e tv : Borja Blanco regala Gara-5 ai "lupi" : DIRETTA Acqua&Sapone Luparense, info streaming video e tv: orario e risultato live di gara-4 della finale scudetto di calcio a 5. Gli abruzzesi conducono 2-1 e hanno dunque il match point(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 22:11:00 GMT)

Finale scudetto : Milano vince Gara 1 : Il primo passo e' targato Milano. L'EA7 apre la serie della Finale scudetto 2018, battendo la Dolomiti Energia Trentino davanti al proprio pubblico. Al Forum di Assago l'Emporio Armani di coach ...

Basket - Gara-1 di finale scudetto : Milano-Trento 98-85. Olimpia sull'1-0 : Milano-Trento 98-85 , 15-12, 47-34; 70-52, 98-85, Milano sale sul primo gradino della lunga scala che porta al tricolore. gara-1 è del popolo biancorosso , 98-85, , esaltato dalla durezza e dal ...