G7 | Usa | Organizzazione mondiale del commercio è inefficace

Roman Polanski ha minacciato di fare caUsa all’Academy contro la sua espulsione dall’organizzazione per motivi etici : Il regista Roman Polanski ha minacciato di fare causa contro la sua espulsione dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’organizzazione che assegna i premi Oscar. L’Academy aveva annunciato a inizio maggio di aver espulso dai suo membri Polanski e The post Roman Polanski ha minacciato di fare causa all’Academy contro la sua espulsione dall’organizzazione per motivi etici appeared first on Il Post.

Un’organizzazione benefica ha fatto caUsa contro l’accordo sui migranti tra governo italiano e Guardia costiera libica : L’organizzazione benefica britannica Global Legal Action Network ha avviato un’azione legale contro l’accordo tra governo italiano e Guardia costiera libica sulla gestione dei migranti nel Mediterraneo. La causa è stata presentata di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo di The post Un’organizzazione benefica ha fatto causa contro l’accordo sui migranti tra governo italiano e Guardia costiera libica appeared first on Il ...

L'accUsa : 'Obama ha Usato soldi pubblici per organizzazione di Soros in Albania' Video : Negli Stati Uniti D'America sta facendo discutere una recente indagine fatta dal gruppo di attivisti conservatori 'Judicial Watch' sull'amministrazione #Obama e che riguarda anche il noto finanziere e filantropo statunitense [Video] di origine ebraica George Soros. L'inchiesta del gruppo è stata riportata e diffusa da diversi blog e siti web legati all'area della destra statunitense, tra cui quello dell'importante network mediatico 'Fox News'. ...