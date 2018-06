Furto all' Esselunga di Lecco Sospeso vigile di Oliveto

Evase rubando un'auto alla Casa Pia - sottoposto a doppio processo : uno per la fuga l'altro per il Furto : Era in regime di semilibertà quando ha rubato un'auto di un'assistente della Casa Pia e si è dato alla fuga. Fu ritrovato dai carabinieri di Pistoia 3 giorni dopo e riportato in carcere. Il ...

Victor Ros 2 : il Furto all’oro della Banca di Spagna nei nuovi episodi su Canale 5. Torna Megan Montaner nei panni di una prostituta : Victor Ros 2 - Megan Montaner Victor Ros Torna ad indagare, e lo fa dopo oltre tre anni dall’ultima volta. La prima stagione della serie spagnola andò in onda infatti su Rete 4 dal dicembre 2014 al febbraio 2015, poi replicata nel 2016 nel pomeriggio di Canale 5. Ed è proprio in quei lidi che saranno trasmessi in prima tv gli episodi della seconda stagione, che debuttano oggi alle 14.45 subito dopo Una Vita. Victor Ros 2: da oggi alle ...

Vibo Valentia - spari contro migranti : un morto. “Vendetta per Furto di alluminio” : Hanno iniziato a sparare colpi di fucile contro tre migranti in località “ex Fornace” di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Uno di loro, il 30enne del Mali Sacko Soumayla, è stato ucciso con un colpo di fucile alla testa e gli altri due, suoi connazionali, sono rimasti feriti e sono ora ricoverati all’ospedale di Polistena. Ma all’origine della sparatoria, secondo quanto emerge dalle prime indagini, c’è una ...

Ladro si pente 4 anni dopo il Furto e restituisce i 385 euro alla derubata : 'Mi perdoni' : Ha restituito tutto il maltolto a distanza di tanto tempo, forse non sopportando più quel senso di colpa che continuava a tormentarlo. E con tanto di scuse. Un gesto incredibile di un Ladro pentito, ...

Ladro pentito restituisce 385 euro quattro anni dopo il Furto e scrive alla derubata : 'Mi perdoni' : CONEGLIANO - Ha restituito tutto il maltolto a distanza di tanto tempo, forse non sopportando più quel senso di colpa che continuava a tormentarlo. E con tanto di scuse. Un gesto incredibile di un ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...

Agrate Brianza - tre ventenni arrestati all'alba per Furto aggravato : Tre arresti nella notte ad Agrate Brianza per furto aggravato. Nei guai tre ventenni di Concorezzo sorpresi dai carabinieri a rubare una bicicletta in un condominio. Tre arresti nella notte ad Agrate ...

Saviano - Furto all'istituto comprensivo 'Antonio Ciccone' : E' di pochi giorni fa la notizia di un raid notturno di alcuni malviventi all'istituto compresivo 'Antonio Ciccone' di Saviano. La struttura ospita le scuole medie e alcune classi e sezioni del liceo scientifico e della scuola dell'infanzia. I ladri, per il momento ancora ignoti, hanno portato via ben 21 personal computer portatili, di quelli utilizzati per collegare le L.I.M. (lavagne interattive multimediali), e una piccola somma di denaro, ...

FIRENZE Furto all'Isolotto - i vicini danno l'allarme. Arrestati due 40enni : Dopo aver imboccato contromano via del Caparra, l'auto in fuga ha svoltato su via del Cronaca e continuato la marcia ad alta velocità fino a via dell'Olivuzzo, dove un'altra auto della polizia le ha ...

Furto all'ecopiazzola di Vigonovo : I Carabinieri di Sacile hanno denunciato due cittadini ghanesi di 39 anni , residenti entrambi a Conegliano , per Furto aggravato in concorso all' ecopiazzola di Vigonovo di Fontanafredda . Sabato ...