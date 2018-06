Furbetti del cartellino | sospesi altri 7 dipendenti Comune Bova Marina

Trieste - otto anni per i Furbetti dell'Ortofrutticolo : L'ex direttore Sodani e gli impiegati Sain e Gesù condannati a restituire al Comune anche 700 mila euro in totale

Reggio Calabria - Furbetti del cartellino nel comune di Bova Marina : indagati per assenteismo 22 dipendenti su 25 : Su 25 dipendenti del comune di Bova Marina, 22 sono indagati per assenteismo. Per 5 di loro stamattina è stata eseguita l’ordinanza di interdizione emessa dal gip Davide Lauro su richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri. L’inchiesta della Guardia di Finanza ha così toccato l’88% dell’amministrazione comunale del piccolo paesino della zona jonica. In sostanza, 9 dipendenti su 10 non andavano a ...

Infrastrutture : Venezia - Cav pronta a sanzionare i Furbetti del pedaggio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Normalmente il “rapporto di mancato pagamento pedaggio” (RMPP) viene emesso secondo una modalità prevista per permettere all’utente (causa perdita del biglietto, card esaurita o mancanza di denaro contante al seguito) di saldare il debito in un secondo momento, recandosi

Infrastrutture : Venezia - Cav pronta a sanzionare i Furbetti del pedaggio : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - Tempi duri, a partire dal 1° giugno, per i furbetti del mancato pagamento. Ora Cav SpA potrà far sanzionare dalla Polizia Stradale chi volontariamente decide di non pagare il pedaggio in autostrada. La novità è possibile grazie alla sottoscrizione con la Polizia Strada

Reggio C. - interdetti 5 dipendenti comunali "Furbetti del badge" : Roma, 28 mag. , askanews, - Interdizione dai pubblici uffici per periodi variabili da 10 a 7 mesi per cinque dipendenti del Comune di Bova Marina , Reggio Calabria, , accusati di false attestazioni o ...

Corso Garibaldi e Ztl : i Furbetti della sosta imperversano - fioccano le multe : BRINDISI - E' andata male ai furbetti della sosta che venerdì sera , 25 maggio, hanno riempito di auto Corso Garibaldi. Poco prima delle 24 si contavano 17 auto parcheggiate sugli stalli blu, in barba ...

Una finta Ico insegna a non farsi truffare dai Furbetti delle criptovalute : (Foto: screenshot del sito Web HoweyCoins.com) Sembra un’occasione da non lasciarsi sfuggire: una nuova criptovaluta e guadagni assicurati. Peccato sia tutto finto. Sì, perché l’HoweyCoins non esiste. È una criptovaluta finta. È finta la Initial coin offering (Ico), ossia una forma di raccolta di capitale basata su valute virtuale. È finto il white paper di otto pagine, ossia il documento che presenta il progetto. E sono finti i ...

Stop ai Furbetti della cattedra - stretta su consulenze e concorsi 'pilotati' : Ci sono vecchie e nuove spine del mondo accademico che vengono affrontate nell'atto di indirizzo che la ministra uscente Valeria Fedeli ha appena inviato ai rettori delle università

Revisioni auto - tempi duri per i Furbetti del chilometro. Arrivano le pagelle : È, ancora una volta, l’Unione Europea che ce lo chiede. Il riferimento è al nuovo certificato di revisione per i veicoli a motore, al debutto il prossimo 20 maggio. Tanti gli aggiornamenti introdotti col nuovo documento, che integra la fustella adesiva attualmente applicata sulla carta di circolazione. La novità principale è che i centri di revisione stileranno sull’attestato cartaceo una sorta di pagella con la valutazione sull’efficienza del ...

Prof col doppio incarico - altri 9 Furbetti nel mirino della Finanza : BOLOGNA - La Guardia di Finanza non dà tregua al popolo degli accademici «furbetti» con la partita Iva. altri nove tra docenti e ricercatori delle facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Alma Mater ...

REGGIA DI CASERTA - ARRESTATI ‘Furbetti del CARTELLINO’/ Ultime notizie : pizza e bar invece di vigilare : Furbetti del cartellino alla REGGIA di CASERTA: ARRESTATI due vigilanti, altri 4 dipendenti indagati. Le Ultime notizie: inchiesta partita da un furto. Gli episodi risalgono al 2016(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:20:00 GMT)

