Fs | sciopero degli autonomi | Le Frecce circolano regolari

Università - ricomincia lo sciopero degli esami : aderiscono quasi 7mila docenti. Gli studenti : “Così penalizzate noi” : Nel giorno del giuramento del nuovo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, gli atenei alzano la voce: inizia oggi lo sciopero degli esami nelle Università italiane. È il secondo in un anno accademico. A proclamarlo è il “Movimento per la dignità della docenza universitaria” che chiede la risoluzione definitiva della vertenza sugli scatti d’anzianità oltre che nuovi concorsi per i professori e per i ricercatori. Una protesta partita nel primo ...

Docenti universitari confermano sciopero degli esami. Lo sfogo del prof : "Facciamo luce sui tagli ai danni degli atenei" : I professori universitari hanno deciso: questo sciopero s'ha da fare. Il Movimento per la Dignità della Docenza universitaria, infatti, ha confermato la mobilitazione proclamata il 16 febbraio scorso. La protesta porterà all'astensione dallo svolgimento del primo degli appelli per gli esami della sessione estiva 2017-2018. nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018.Nonostante il malcontento degli studenti, che ...

Le cose da sapere sullo sciopero degli aerei di oggi : Riguarda i controllori di volo, e secondo Enav potrebbe causare la cancellazione di almeno 437 voli in tutta Italia The post Le cose da sapere sullo sciopero degli aerei di oggi appeared first on Il Post.

Carceri - riforma ancora bloccata. sciopero degli avvocati penalisti : “La politica se ne occupi al più presto” : Due giorni di scioperi degli avvocati penalisti contro la mancata approvazione della riforma sull’ordinamento penitenziario e la scelta delle Commissioni speciali parlamentari di non occuparsene. Mentre il Parlamento non decide e nonostante siano già scaduti i 10 giorni in cui gli organi avrebbero dovuto esprimersi, ancora non si ha notizia del provvedimento. Sul tema lo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella era intervenuto ...

Troppi precari - primo sciopero nella fabbrica degli F35 a Cameri : "Basta promesse - assumeteli" : Stop alla produzione martedì prossimo. A costruire il cacciabombardiere Usa 270 dipendenti e 600 "atipici"

Al via lo sciopero degli infermieri per 48 ore : Roma, 12 apr. , askanews, Da questa mattina parte lo sciopero di 48 ore da parte degli infermieri contro il rinnovo del contratto per il comparto sanità. 'Abbiamo deciso di proclamare altri due giorni ...

Sanità - sciopero di due giorni degli infermieri : possibili disagi giovedì e venerdì : sciopero in arrivo nella sanità. Mobilitazione nazionale di 48 ore che potrebbe causare disagi giovedì e venerdì. sciopero Sanità 12-13 aprile La Presidenza del Consiglio dei Ministri &ndash...