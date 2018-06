Fs : passaggi a livello - mancato rispetto codice strada causa incidenti (2) : (AdnKronos) – ‘Il Gruppo FS ‘ ha sottolineato Renato Mazzoncini, presidente Uic e amministratore delegato di Fs Italiane ‘ aderisce con convinzione alla Campagna UIC. E’ importante sensibilizzare i cittadini europei sui pericoli dei passaggi a livello e sull’importanza di rispettare le regole per un corretto attraversamento. Quest’anno ancor di più, visto che parliamo alle giovani generazioni, spesso ...

Fs : passaggi a livello - mancato rispetto codice strada causa incidenti (3) : (AdnKronos) – Una nuova tecnologia, il sistema Protezione Automatica Integrativa – passaggi a livello (PAI-PL), è in corso di installazione sui passaggi a livello per i quali non è stato ancora trovato un accordo con gli Enti locali per la loro eliminazione. Il PAI-PL rileva la presenza di ingombri sui binari in prossimità delle barriere, preesistenti o in seguito alla chiusura del passaggio a livello, e blocca immediatamente la ...

Treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello : Un Treno regionale passa sui binari, ma le sbarre del passaggio a livello restano aperte. E' successo a Borgone di Susa, in provincia di Torino, come documentato dal video pubblicato da un automobilista e ripreso da TgCom....

Val di Susa - un treno passa con le sbarre alzate al passaggio a livello | Video : L'episodio è stato ripreso da un automobilista, a pochi giorni dall'incidente dello scontro con il Tir incastrato fra le sbarre

Scontro treno-tir - la colonna di mezzi si avvicina al passaggio a livello. Poi l’incidente. Le immagini diffuse dalla polizia : Sono le 23.20 quando il tir si ferma, restando bloccato, al passaggio a livello tra le stazioni di Rodallo e Caluso. È questione di pochi attimi. Il treno regionale Torino-Ivrea gli piomba addosso, scaraventandolo via per decine di metri. Nel video diffuso dalla polizia di Stato si può vedere la dinamica dell’incidente che ha causato la morte di due persone e il ferimento di 23. L'articolo Scontro treno-tir, la colonna di mezzi si avvicina ...

passaggi a livello a rischio - sicuri solo 100 su seimila in Italia : Non chiamatela fatalità. L'incidente ferroviario della notte scorsa in Piemonte si poteva evitare per almeno due ragioni. Primo: c'è stato il transito non autorizzato di un mezzo eccezionale su un ...

Schianto Treno-Tir - il passaggio a livello stava per essere chiuso : mancava solo una firma : L'intersezione tra i binari e la strada nel comune torinese di Caluso dove treno e tir si sono scontrati facendo due morti, doveva essere soppressa. C'è già il progetto e i soldi sono stati stanziati ma i lavori devono ancora partire a causa di lungaggine burocratiche.Continua a leggere

Quei passaggi a livello a rischio strage : 200 vittime in 11 anni : I passaggi a livello rappresentano un pericolo per la sicurezza ferroviaria e per la pubblica incolumità e vanno eliminati del tutto. Lo affermano le associazioni de consumatori, intervenendo sullo ...

Treno contro Tir - per chiudere il passaggio a livello mancava una firma : In attesa che la magistratura chiarisca cause e responsabilità, per pendolari e associazioni di consumatori l'incidente è il segnale dell'urgenza - dicono - di mettere in sicurezza il trasporto. Ed è ...

Caluso - treno contro tir : 2 morti - indagato camionista/ Video - Codacons : “passaggi a livello pericolosi” : Caluso, treno deraglia dopo scontro con tir Video, incidente ferroviario: due morti e 23 feriti dopo quanto accaduto nella tarda serata di ieri presso la frazione Are(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:01:00 GMT)

Scontro treno-tir nel Torinese - testimone : “Una tragedia annunciata - tanti i passaggi a livello pericolosi” : “E’ una tragedia annunciata. Di passaggi a livello pericolosi come quello ce ne sono tanti sulla linea tra Ivrea e Chivasso. Ed e’ un caso che sia successo un incidente solo adesso. Il Treno viaggiava a 100-120 chilometri orari quando si e’ scontrato con il Tir. Il trasporto eccezionale era impegnato in una complessa manovra in mezzo al passaggio a livello. Se ci fossero stati dei sensori che segnalavano la presenza di un ...

Scontro treno-tir nel Torinese : quel passaggio a livello al centro delle polemiche da anni : Il passaggio a livello dove un treno ha travolto un tir bloccato sui binari nel comune Torinese di Caluso, da tempo era al centro delle polemiche per disservizi e malfunzionamenti ma le autorità della zona si erano opposte alla sua abolizione e la relativa chiusura della strada come prospettato da Rfi.Continua a leggere