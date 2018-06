Francia | niente cellulare a scuola | il divieto diventa legge

Bookie : “per Zidane niente Qatar - allenerà la Francia ” : Dal Qatar gli avrebbero offerto 200 milioni di euro per guidare la Nazionale fino ai Mondiali del 2022. Ma Zinedine Zidane seguirà il cuore e alla fine sceglierà la panchina della Francia come prossimo incarico. Così la vedono i bookmaker a pochi giorni dalla decisione choc del tecnico francese. Lasciato a sorpresa il Real Madrid, Zizou si siederà presto sulla panchine dei Bleus dicono i quotisti Sisal Matchpoint, che danno questa opzione come ...

Mondiali : niente maxischermi in Francia per paura del terrorismo : niente partite in luoghi pubblici sui maxischermi per i Mondiali 2018 in Francia: il divieto è stato deciso dal ministero dell’Interno “a causa della minaccia terroristica”. “Vi domando – si legge in un telegramma inviato oggi ai prefetti e ai capi della polizia e delle gendarmerie nazionali e firmato dal ministro dell’Interno, Gerard Collomb – di richiamare l’attenzione degli amministratori locali ...