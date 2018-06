Francia | divieto cellulare a scuola diventa legge

Da oggi in Francia è legge il divieto di utilizzare i cellulari tra i banchi di scuola : Da oggi in Francia è legge il divieto di utilizzare i cellulari tra i banchi di scuola L’Assemblea Nazionale francese ha approvato oggi una proposta di legge della maggioranza di governo, La Republique en Marche (LREM), che introduce il “divieto effettivo” dei telefoni cellulari nelle scuole elementari e medie.Continua a leggere L’Assemblea Nazionale francese ha […] L'articolo Da oggi in Francia è legge il divieto ...