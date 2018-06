FRANCESCO TOTTI E RUSSELL CROWE Foto e video | l' attore gela il numero 10 | A dire

(Di giovedì 7 giugno 2018)e Rossullal Colosseo per "Il Gladiatore in concerto": l'ex capitano della Roma consegna la maglia10 del club all'.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 22:10:00 GMT)

FRANCESCO TOTTI e Antonio Cassano sul campo insieme per beneficienza : Come ogni anno, la nazionale cantanti è scesa in campo per partecipare alla partita del cuore. Tanti gli artisti che hanno deciso di vestire per novanta minuti i panni di calciatori. Cantanti che lasciano il microfono e il palco e mettono le scarpette da calcio per improvvisarsi calciatori. Perché lo fanno: per una causa giustissima, per beneficenza. Quest'anno la partita si è svolta allo stadio Ferraris di Genova. I fondi sono stati raccolti ... : Come ogni anno, la nazionale cantanti è scesa inper partecipare alla partita del cuore. Tanti gli artisti che hanno deciso di vestire per novanta minuti i panni di calciatori. Cantanti che lasciano il microfono e il palco e mettono le scarpette da calcio per improvvisarsi calciatori. Perché lo fanno: per una causa giustissima, per beneficenza. Quest'anno la partita si è svolta allo stadio Ferraris di Genova. I fondi sono stati raccolti ...

“Cosa?”. Sì - l’ha detto. FRANCESCO TOTTI - santo cielo : che gaffe clamorosa! E succede tutto in diretta : I motori? Fondamentali, certo, al Gran Premio di Montecarlo, ma i paddock erano anche invasi di star nel weekend più glamour dell’anno. Attori, stilisti, modelle, registi e sportivi: tutti nel principato per assistere al GP di Formula Uno. A fare gli onori di casa, il principe Alberto, Pierre e Andrea Casiraghi e la principessa Charlene, che per l’occasione indossava un lungo abito fantasia e con spacco vertiginoso firmato ... : I motori? Fondamentali, certo, al Gran Premio di Montecarlo, ma i paddock erano anche invasi di star nel weekend più glamour dell’anno. Attori, stilisti, modelle, registi e sportivi: tutti nel principato per assistere al GP di Formula Uno. A fare gli onori di casa, il principe Alberto, Pierre e Andrea Casiraghi e la principessa Charlene, che per l’occasione indossava un lungo abito fantasia e con spacco vertiginoso firmato ...

FRANCESCO TOTTI scriverà un libro per Rizzoli con il giornalista Paolo Condò : L’ex capitano della Roma Francesco Totti ha pubblicato un video in cui ha annunciato la pubblicazione in autunno della sua autobiografia scritta insieme a Paolo Condò, giornalista di Sky Sport e della Gazzetta dello Sport con cui Il Post aveva The post Francesco Totti scriverà un libro per Rizzoli con il giornalista Paolo Condò appeared first on Il Post. : L’ex capitano della Romaha pubblicato un video in cui ha annunciato la pubblicazione in autunno della sua autobiografia scritta insieme adi Sky Sport e della Gazzetta dello Sport con cui Il Post aveva The postunpercon ilappeared first on Il Post.

F1 – Totti a Montecarlo ‘manca’ il congiuntivo - la disastrosa intervista di FRANCESCO [VIDEO] : Francesco Totti che gaffe, l’ex calciatore a Montecarlo per il Gp di Monaco di Formula Uno sbaglia un clamoroso congiuntivo durante un’intervista Francesco Totti è apparso a Montecarlo in occasione del Gp di Monaco. L’ex calciatore della Roma, accanto alla moglie Ilary Blasi, ha assistito al Gp di Monaco deliziandosi con lo spettacolo della Formula Uno. L’ex giallorosso è stato però intercettato dalla giornalista Federica ... che gaffe, l’ex calciatore aper il Gp di Monaco di Formula Uno sbaglia un clamorosodurante un’è apparso ain occasione del Gp di Monaco. L’ex calciatore della Roma, accanto alla moglie Ilary Blasi, ha assistito al Gp di Monaco deliziandosi con lo spettacolo della Formula Uno. L’ex giallorosso è stato però intercettato dalla giornalista Federica ...

“Ecco com’è cambiato”. FRANCESCO TOTTI - a un anno dall’addio al calcio lo ritroviamo così : Da quando lo abbiamo visto in lacrime in mezzo al campo, al termine di un Roma-Genoa che segnava la fine della sua lunghissima storia d’amore sul campo con la città eterna, ce lo siamo subito chiesto: ora che ha appeso le scarpette al chiodo, che fine farà Francesco Totti? Da quel giorno in cui lo abbiamo visto in lacrime, un nodo alla gola mentre con il microfono in mano salutava per l’ultima volta i suoi tantissimi tifosi, è ... : Da quando lo abbiamo visto in lacrime in mezzo al campo, al termine di un Roma-Genoa che segnava la fine della sua lunghissima storia d’amore sul campo con la città eterna, ce lo siamo subito chiesto: ora che ha appeso le scarpette al chiodo, che fine farà? Da quel giorno in cui lo abbiamo visto in lacrime, un nodo alla gola mentre con il microfono in mano salutava per l’ultima volta i suoi tantissimi tifosi, è ...

La notte del maestro : l’omaggio di FRANCESCO TOTTI ad Andrea Pirlo : “Un giocatore con una classe immensa e una persona eccezionale”. Francesco Totti rende omaggio ad Andrea Pirlo i giorno dopo la partita d’addio del centrocampista al Meazza. Totti ha pubblicato questa mattina su twitter una foto che lo ritrae con Pirlo: “Grazie maestro per la splendida serata tra amici e per tutto quello che hai dato al calcio!”, scrive l’ex capitano della Roma sui social. L'articolo La notte ... : “Un giocatore con una classe immensa e una persona eccezionale”.rende omaggio adi giorno dopo la partita d’addio del centrocampista al Meazza.ha pubblicato questa mattina su twitter una foto che lo ritrae con: “Grazieper la splendida serata tra amici e per tutto quello che hai dato al calcio!”, scrive l’ex capitano della Roma sui social. L'articolo La...