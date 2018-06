Francesco e la roulette “russa” del Medio Oriente

huffingtonpost

(Di giovedì 7 giugno 2018) Quando il limes uccide, impassibile, "impassabile", uomini e idee. I morti che da una decade (2008 – 2018) s'infrangono e scompaiono seriali come onde al confine tra Gaza e Eretz Israel cancellano a colpi di spugna, sulla lavagna degli storici, l'assunto teorizzato danel novembre 2013, all'esordio del suo mandato. Muovendo dal presupposto che il futuro non si misuri a metri quadri. E avviare processi valga più, in definitiva, che occupare gli spazi, sulla distanza e nella sostanza delle relazioni internazionali.Un concetto che posiziona centralmente, originalmente il pontefice argentino nella hit e cornice del pensiero universale, ma lo situa marginalmente, al momento, sul sentiero impervio della diplomaziarientale.Condizione ratificata e accentuata dal diniego di Kirill, che ad onta del richiamo di San Nicola diserterà il summit ecumenico di luglio ...