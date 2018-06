Forum sulla Comunicazione | Perrone | ' News veloce e sbagliata? Devasta'

Sabato 26 maggio a Vetralla Forum e spettacolo teatrale sulla sana alimentazione : "Le piante ci parlano" : ... bisogni, aspirazioni, gioie, dolori e paure del "regno vegetale" come lo inquadra la scienza, del "creato" come lo intende la religione. Sono previsti anche brevi interventi dei dottori Claudio ...

Ambiente : a Roma il 21 maggio il Forum internazionale sulla sostenibilità : Sarà presentato a Roma il prossimo 21 maggio, per il secondo anno consecutivo, il forum internazionale ‘La città del futuro’, organizzato dall’Associazione Road to Green 2020, dedicato allo sviluppo sostenibile delle città per la promozione della sostenibilità ambientale. Il forum si concentrerà sui temi del Cibo e del Benessere. Tra i relatori Barbara Molinario presidente Road to green 2020, Dionisio Graziosi presidente comitato ...