Fortnite Salva il Mondo | Epic annuncia un consistente buff alle armi corpo a corpo

Fortnite : disponibile il content update 4.3 - ecco le novità per le modalità Battle Royale e Salva il Mondo : Arrivano ottime notizie per i tantissimi giocatori impegnati nel popolare Fortnite, infatti Epic Games ha da poco pubblicato il content update 4.3.Come segnalano i colleghi di VG247, il nuovo aggiornamento introduce novità per tutte e due le modalità del gioco, Battle Royale e Salva il Mondo. I giocatori di Battaglia Reale, hanno ora a disposizione le Trappole Buttafuori (Trampolini), con le quali potranno effettuare grandi salti, ma si potranno ...

Fortnite : in arrivo nuovi contenuti anche per Salva il Mondo : Non solo le Sfide della Settimana 6 e l'arrivo dei Trampolini per Fortnite Battle Royale, Epic Games, infatti, ha in programma dei contenuti anche per la modalità Salva il Mondo.Il team, come riportato su Reddit, ha aggiornato la roadmap pubblicando un elenco con le varie novità previste con i prossimi aggiornamenti a partire da questa settimana. Tra le novità rilevanti, l'inserimento di una funzione per segnalare i giocatori scorretti: 4.3 ...

In Fortnite Salva il Mondo sta per arrivare un nuovo Eroe Mitico e un messaggio nel gioco ne avrebbe svelato l'identità : Anche Fortnite Salva il Mondo sta per ricevere interessanti contenuti che arricchiranno l'esperienza di gioco offerta da Epic Games. Nello specifico, come segnalano i colleghi di VG247, sta per arrivare un nuovo Eroe Mitico con l'aggiornamento 4.3 che, come saprete, è stato rimandato.L'update, oltre a introdurre le Sfide della Settimana 5 il 31 maggio, aggiungerà un Eroe che, un messaggio interno al gioco, ne avrebbe svelato l'identità. A quanto ...

Fortnite Salva il Mondo : Epic interverrà sul problema dei punti abilità : Fortnite è amato da milioni e milioni di fan, forse anche perché il titolo di Epic Games è esente da gravi bug o difetti che possano impedire agli utenti di godere dell'esperienza offerta dal gioco. Uno dei pochissimi problemi segnalati dalla community affligge la modalità Salva il Mondo, nella quale in molti lamentano di non poter completare l'albero delle abilità, sopratutto una volta che si è raggiunto il grado massimo.Per sbloccare le ...

Fortnite : in arrivo nuovi contenuti per Salva il Mondo - tra cui un eroe mitico : La modalità PvE di Fortnite, Salva il Mondo, viene spesso arricchita di nuovi contenuti e recentemente Epic ha pubblicato su Reddit una roadmap delle novità in arrivo, che includono tra le altre un eroe epico nuovo di zecca. Gli altri contenuti riguardano come di consueto armi e modifiche, che saranno presto disponibili nello store di Fortnite.Come riporta VG24/7, a partire da oggi 21 maggio fa il suo debutto un eroe Straniero, Archaeolo-Jess, e ...