Formula E | 2019 parte da Arabia Saudita

Formula E - Tutte le novità della stagione 2018/2019 : Il Consiglio Mondiale della Fia ha approvato oggi una serie di misure relative ai regolamenti dei propri campionati del prossimo anno. Tra le novità, c'è il calendario della stagione 2018/2019 di Formula E e il rinnovato format delle gare. Ecco cosa cambierà nella quinta stagione della categoria full electric.Le monoposto Gen2. La prossima stagione di Formula E si preannuncia entusiasmante. Sarà la quinta annata della categoria e assisteremo ...

Formula E 2018-2019 - e-Prix a tempo e con l'High Power : Dalla Conferenza per lo Sport FIA in corso a Manila è stato annunciata la bozza di calendario, con ancora due caselle da riempire: il terzo appuntamento, dopo Arabia e Marocco - potrebbe essere ...

Formula 1 - La Fia svela i nuovi caschi 2019 : Il Campionato di Formula 1 del 2019 partirà con la consapevolezza di una maggiore sicurezza per i piloti: la FIA ha rilasciato un nuovo standard a cui attenersi per la realizzazione dei caschi che saranno indossati in pista dai protagonisti della massima serie a ruote scoperte. I nuovi modelli garantiranno un livello di protezione più alto di quello attuale, con lo standard che sarà progressivamente introdotto anche tra le categorie minori.Una ...

Formula 1 - GP Miami : passi avanti per portare una gara in Florida. Obiettivo un GP nel 2019 : La Formula 1 a Miami rappresenta una fantastica opportunità per portare le più grandi corse spettacolo sul pianeta ad una delle città più iconiche del mondo, e siamo lieti che il viaggio sia iniziato ...

Formula1 - nel 2019 obbiettivo più sorpassi : Nella situazione attuale, la scia molto turbolenta generata dalle monoposto, impedisce a chi segue di avvicinarsi ad una distanza inferiore a quella di 2/3 monoposto, senza subirne un sostanziale ...

Formula 1 - Approvate le modifiche aerodinamiche per il 2019 : La F.1 Commission, lo Strategy Group e il Consiglio Mondiale della Fia hanno approvato una serie di modifiche regolamentari per la prossima stagione di Formula 1, con l'obiettivo di migliorare lo spettacolo e i sorpassi.Cambia l'aerodinamica. Sono tre le modifiche principali alle monoposto 2019: lala anteriore sarà semplificata rispetto a quella attuale. Questo elemento, solo allapparenza semplice, si compone di più di 300 pezzi, tra la base e ...

Formula 1 - Le novità per il campionato 2019 : Fioriscono le idee nella primavera della Formula 1: la F1 Commission e lo Strategy Group hanno trovato un accordo su una serie di novità da introdurre già il prossimo anno, mentre per il 2021 si continua a lavorare per definire i nuovi regolamenti. Lincontro tra i vertici della categoria si è tenuto a Parigi, nella sede della Fia, alla presenza del Presidente Jean Todt e al ceo della Formula 1, Chase Carey.2019, piccole novità. I regolamenti ...

Formula E : nel 2019 bis all'Eur : ANSA, - ROMA, 15 APR - Si terrà di nuovo all'Eur l'edizione 2019 della Formula E nella Capitale. A svelarlo sono gli organizzatori dell'evento all'indomani della gara delle monoposto elettriche che ...

Porsche verso l'elettrico con il debutto in Formula E nel 2019 : "E' proprio grazie allo sviluppo di questo propulsore che saremo in grado di confrontarci in pista con molti dei maggiori costruttori automobilistici al mondo." 4 Foto 4 Il regolamento della Formula ...