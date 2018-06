Formula 1 | Verstappen | ' Stanco di queste domande sugli incidenti'

Formula 1 - la conferenza dal GP del Canada Verstappen : 'Basta parlare di me. Incidenti? Vi do una testata' : MONDIALE, TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Formula 1 Montecarlo : Verstappen - 2 punti non suturano la delusione : E' la nota stonata di un week end perfetto per Red Bull, Max Verstappen . Mentre Daniel Ricciardo vince, convince e conferma solide garanzie di rendimento per il team - i 72 punti nel mondiale contro ...

Formula Uno : a Montecarlo volano le Red Bull - ma Verstappen va a sbattere : Ricciardo primo nell’ultima sessione di prove libere. Ferrari terza e quarta: alle 15 la sfida per la pole

Formula 1 - GP Monaco : Verstappen a muro nelle libere - come nel 2016. IL VIDEO : Le Red Bull hanno dominato in lungo e in largo la terza sessione di libere a Monte Carlo, ma nel finale una distrazione di Max Verstappen ha portato il pilota belga-olandese della RB14 ad andare a ...

Formula 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 qualifiche live : Verstappen - croce e delizia della Red Bull : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp MONACO 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio) . Max Verstappen croce e delizia della Red Bull: sin dal giovedì il pilota olandese ha dimostrato di avere il passo giusto per lottare per la pole position in qualifica e per la vittoria in gara, l'esuberante figlio di Jos non riesce proprio ad alzare il piede dall'acceleratore anche quando non è ...

Formula 1 - GP Monaco. Verstappen - che fai? Retromarcia nelle libere 1 mentre arriva Vettel : Continua a far parlare di sé Max Verstappen , e non solo per le buone prestazioni della Red Bull nella prima giornata di libere nel Principato di Monaco. Secondo nelle FP1 alle spalle del compagno ...

Formula 1 : paradosso Ricciardo - futuro in Ferrari con l'aiuto di Verstappen? : La situazione è molto diversa: la rivalità Prost-Senna vide in pista due piloti che in quattro stagioni si contesero il campionato del mondo , negli anni 1988 e 1989, quando entrambi militavano nella ...

Formula 1 - GP Baku 2018 : la ricostruzione dell'incidente Verstappen-Ricciardo : Scontro in famiglia tra le Red Bull al GP di Azerbaigian, quarto Gran Premio del Mondiale di Formula 1: Daniel Ricciardo e Max Verstappen fuori gara in anticipo. I due piloti della Red Bull hanno ...