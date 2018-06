Formula 1 | GP Canada Hamilton | ' A Montreal un weekend che non è più cruciale di altri'

Formula 1 - Gp Canada 2018 : come vedere la gara in tv (diretta Sky - differita Tv8) : Torna la Formula 1, con il Gp di Montreal. Venerdì monoposto in pista alle 16 per le prime prove libere, poi di nuovo alle 20 per la seconda sessione. Sabato, alle 17, prove libere, poi sarà il turno delle qualifiche...