Formula 1 | conferenza GP Canada Verstappen | ' Incidenti? Basta | prima o poi potrei dare

Formula 1 - conferenza piloti Gasly GP Cina : 'Nulla contro Alonso - sono stato frainteso' : "Il GP in Bahrian è stato fantastico a livello personale, è il mio miglior risultato in F1. E' frutto del percorso iniziato da ragazzino. Per il team, invece, è il segnale che abbiamo intrapreso la ...