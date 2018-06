Fondazione Barilla : serve nuova visione Politica Agricola Comune : Milano, 6 giu. , askanews, Una 'food revolution' e una nuova visione della Politica Agricola Comune UE che superi la visione orientata all'aumento della produzione per includere anche obiettivi di ...

Politiche agricole UE e alimentazione - Fondazione Barilla : “Serve una ‘food revolution’ e una nuova visione della PAC” : Agricoltura e produzione di cibo da una parte. Migrazioni dall’altra. Due mondi distanti? No, due realtà che si intrecciano. I due temi sono al centro del lavoro del Parlamento e della Commissione Europea. L’agricoltura, con la PAC in discussione in questi giorni (per un valore di circa 50 miliardi di euro, ossia 40% del totale del budget UE), da un lato. Il fenomeno migratorio, che coinvolge tutto il mondo e a cui guardiamo con attenzione nel ...

Giornata Mondiale dell’Ambiente - Fondazione Barilla : “Plastica e spreco alimentare - due facce della stessa medaglia” : Ogni anno immettiamo nel mondo oltre 300 milioni di tonnellate[1] di plastica, quasi quanto il peso di 43 Piramidi di Cheope[2]. La metà di questa plastica è monouso, mentre un terzo sfugge agli attuali sistemi di raccolta, disperdendosi nell’ambiente[3]. Buona parte di quella plastica, compresi gli imballaggi, è imputabile al mondo dell’alimentare (sia bevande che food). E colpisce molto riflettere sul fatto che non tutto il cibo che viene ...

Festival Giornalismo Perugia - Fondazione Barilla : “Ruolo dei media centrale per vincere la sfida globale di nutrire il pianeta” : E’ il cibo l’elemento che accomuna – e può permettere di raggiungere – i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda ONU 2030. E nei 12 anni che ci separano dal 2030 saremo chiamati a ripensare il modo in cui produciamo, consumiamo, distribuiamo e – purtroppo – sprechiamo il cibo, per centrare gli SDGs e rispettare gli Accordi di Parigi sui Cambiamenti Climatici. Se vogliamo “combattere i cambiamenti climatici” non ...