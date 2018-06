: #News #Fmi:fiduciosi su stabilità conti Italia - CyberNewsH24 : #News #Fmi:fiduciosi su stabilità conti Italia - NotizieIN : Fmi:fiduciosi su stabilità conti Italia - TelevideoRai101 : Fmi:fiduciosi su stabilità conti Italia -

Il Fondo monetario internazionale "ha fiducia che l'avvierà politiche per mantenere la" deipubblici. Lo ha detto Gerry Rice, portavoce dell'istituto di Washington, in una conferenza stampa. Per l', ha aggiunto il dirigente del Fmi, "è importante salvaguardare le finanze pubbliche e costruire sulle riforme già fatte". Comunque, ha proseguito, l'esecutivo Conte è "ai suoi primi giorni" e "non c'è stata ancora l'occasione di un incontro con le nuove autorità. Speriamo di farlo presto".(Di giovedì 7 giugno 2018)