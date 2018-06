Flat tax : Speranza - battaglia contro tagli a scuola e sanità : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – ‘Il governo gialloverde sulla politica fiscale cala la maschera”. Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza a Monopoli durante un incontro con i cittadini in vista del voto di domenica. ‘Dalla progressività fiscale annunciata in campagna elettorale dal M5s si passa alla Flat tax di Salvini senza battere ciglio. Ma i 50 miliardi necessari a ...

Chi guadagna con la “Flat tax” : Le prime simulazioni mostrano che riguarderà soprattutto chi dichiara di guadagnare più di 30 mila euro l'anno, cioè il 20 per cento più ricco della popolazione The post Chi guadagna con la “flat tax” appeared first on Il Post.

Prof. Nicola Rossi : “Flat tax? Avrebbe dovuto farla la sinistra” : Prof. Nicola Rossi: “Flat tax? Avrebbe dovuto farla la sinistra, ma arriva sempre tardi. Coperture? Certe riforme non possono essere fatte in fretta e furia, bisogna anche decidere di studiare. Tria diceva di investire in deficit? Quando ci si siede dietro la scrivania di Sella certe cose non si dicono più. Iva? Facendo scattare la clausola di salvaguardia ci si priva di un’importante fonte per finanziare la flat tax” Il Prof. Nicola Rossi (ex ...

Flat tax - ecco come capire se funziona la proposta di Salvini : La Flat tax è un progetto economico che prevede tanti se. Lo stesso Matteo Salvini, indicando effetti non sempre compatibili tra loro - risparmiare di più e acquistare una macchina in più - ne è consapevole. Ruolo delle aspettative e delle banche, il nodo del risparmio e degli investimenti, l’innovazione e la circolazione dei capitali. come fare a capire se la ricetta economica leghista può funzionare davvero ...

Flat tax - come funziona : due aliquote al 15 e 20% - premiati i redditi più alti : La Flat tax, che poi se il progetto vedrà la luce sarà in realtà una tassazione con due aliquote, garantisce vantaggi sostanziosi solo a coloro che dispongono di redditi alti. Su questo non ci sono ...

Matteo Salvini - Lucia Annunziata : perchè elogia la sua Flat tax : Un intervento impensabile, quello di Lucia Annunziata sulle pagine de La Stampa . Lei, che è stata comunista e direttrice di Rai3 quando si chiamava TeleKabul per l'orientamento politico decisamente ...

Flat tax - cosa cambia per le tasche degli italiani? : Matteo Salvini ha spiegato così la Flat tax a Radio Anch’io: «Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più. Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. L’intenzione è che tutti riescano ad avere qualche lira in più nelle tasche da spendere». Detta così sembra una soluzione che fa guadagnare tutti. Ma è veramente così? Bisogna ...

Flat tax - ecco quanto si risparmia : due aliquote - soglia a 80.000 euro : Secondo i calcoli del Sole 24 Ore, con l'applicazione del nuovo sistema a due aliquote , 15% fino a 80.000 euro di reddito famigliare e 20% oltre tale soglia, prevedendo una salvaguardia per chi con ...

Flat (o Dual) Tax - ecco chi ci guadagna Con 100 mila euro risparmi fino a 16 mila : La proposta per ora è generica, mancano i dettagli, ma emergono alcuni punti critici. Favorisce i redditi più alti mentre penalizza il secondo lavoro in famiglia, specie se si superano 80mila euro

Flat tax nel calcio italiano/ Serie A - Marco Bellinazzo : "Grandi risparmi e maggiori investimenti" : Flat tax nel calcio italiano, l'economista Marco Bellinazzo ha parlato della tassa piatta e dei possibili vantaggi per i club di Serie A: "grandi risparmi, più investimenti"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Flat tax - Salvini : "Conviene a tutti"/ L'economista Rossi : "Benestanti favoriti - così spenderanno di più" : Flat tax, Salvini: "Conviene a tutti". La riforma fiscale del Governo M5s-Lega trova il parere positivo delL'economista Rossi, "benestanti favoriti, così spenderanno di più"(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:54:00 GMT)

Patto Di Maio-Salvini : "Reddito di cittadinanza e Flat tax nel 2019-2020 - dopo le europee" : Ci sarebbe secondo il quotidiano "la Stampa" un vero e proprio Patto Di Maio-Salvini in vista delle elezioni europee del 2019: le riforme più costose slittano dopo la tornata elettorale primaverile. ...

Single e famiglie - con uno o due redditi - : quanto si risparmia con la Flat tax : 'In materia di flat tax credo che possiamo essere tutti d'accordo, forse per le soluzioni ci sono varie differenze, ma siamo tutti d'accordo: il sistema fiscale tributario oggi in Italia lascia molto ...

LA Flat tax AIUTA I RICCHI?/ Non è questo il guaio che fermerà la tassa piatta : Dopo le dichiarazioni di Salvini si parla molto di FLAT tax e dei vantaggi che ha per chi guadagna di più. Il problema della proposta è però un altro, spiega SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 09:31:00 GMT)