Flat Tax | Salvini smentisce la ricostruzione dei Media | ‘Inventano bugie’

Flat Tax - la verità di Salvini : Salvini è decisamente stato sotto un fuoco di fila in questo ultimo periodo. L’uomo è sicuramente fatto per irritare, ma in questo suo caratteraccio si nasconde una virtù, quella del parlar chiaro - e non è virtù da poco per un politico. Per cui, a pochissime ore dal virtuosissimo discorso del premier Conte che si è esercitato sulla difesa dei dise...

Flat (o Dual) Tax - ecco chi ci guadagna Con 100 mila euro risparmi fino a 16 mila : La proposta per ora è generica, mancano i dettagli, ma emergono alcuni punti critici. Favorisce i redditi più alti mentre penalizza il secondo lavoro in famiglia, specie se si superano 80mila euro

Flat Tax : in cosa consiste - pro e contro e differenze IRPEF Germania e Francia : Finita la campagna elettorale e le promesse si dovrebbe passare ai fatti, mentre l'opposizione critica ancor prima di partire il lavoro dell'esecutivo appena formatosi, già giungono notizie riguardo la rivoluzione fiscale promessa dall'esecutivo giallo-verde. Introduzione Flat tax: pro e contro, differenze rispetto a Francia e Germania. Due sole aliquote con la Flat tax Non sarà una riforma immediata, se non ci saranno repentini cambiamenti, ...

Flat Tax - Salvini : 'Chi fattura di più - risparmia di più'. A chi conviene il nuovo sistema : Ormai basta nominarla per scatenare le polemiche. Uno dei provvedimenti economici più attesi del governo Conte, la riforma fiscale o Flat tax che dir si voglia, rimane ancora vaga nei suoi contorni e ...

Flat Tax : per le simulazioni è quasi addio alle detrazioni : Il Governo Conte, ottenuta la fiducia dalla Camera dei Deputati e dal Senato può ora entrare nel pieno delle funzioni. C'è una certa ansia di vedere all'opera il nuovo esecutivo perché si ha contezza del fatto che l'Italia si appresta a vivere una fase cruciale della sua storia sotto molteplici aspetti. A partire dal fatto che a guidare il paese ci saranno forze politiche nuove (Movimento Cinque Stelle) o altre (la Lega) che non avevano mai ...

Salvini disegna una Flat Tax che farà pagare di meno ricchi e non - e riparte la rissa : 'tassa iniqua' : E' la conferma che a guadagnarci saranno soprattutto i ricchi - attacca il Pd. Critico anche Leu che chiede a Salvini di rileggersi la Costituzione. Forza Italia, favorevole, chiede quali i tempi di ...

Ecco la fake news contro Salvini Flat Tax - la precisazione di Radio 1 : Ecco come si veicola una fake news anti-governativa. Radio 1 è intervenuta con una nota per precisare le parole pronunciate questa mattina da Matteo Salvini a Radio anch'io. “Con la Flat tax ci guadagnano tutti”: questa la risposta esatta del ministro dell'Interno alla domanda Segui su affaritaliani.it

Conte : in Flat Tax ci saranno no tax area e progressività : Roma, 6 giu. , askanews, 'Possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che il sistema fiscale e tributario lascia molto a desiderare e che c'è da operare una riforma. Noi l'abbiamo enunciata, mi sembra ...

Flat Tax - dite a Salvini che regalare soldi ai ricchi non aumenterà i posti di lavoro : Dopo aver fatto la propaganda elettorale dicendo “prima gli italiani”, Matteo Salvini adesso dice “prima i ricchi”. Nulla di strano che il razzista demagogo dica una cosa e ne faccia un’altra. Del resto se la prende con l’Unione Europea dopo che il suo partito ha votato a favore del trattato di Maastricht, di Lisbona, del pareggio di bilancio in Costituzione, etc etc. Il problema è che oltre a prendere in giro i suoi elettori, Salvini utilizza ...

Salvini 'Flat Tax Chi guadagna di più risparmia di più'. E sui migranti 'I centri per il rimpatrio saranno blindati' : ROMA - Flat tax e migranti sono i temi sui cui anche oggi è intervenuto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. 'Cosa risponde a chi dice che la flat tax è iniqua?', gli viene chiesto questa mattina ...

Salvini : “Flat tax? Tutti paghino meno tasse!”/ “Più soldi nelle tasche di italiani ricchi e poveri" : Matteo Salvini difende la flat tax: "è giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse, non è iniqua ma può aiutare Tutti". Ira del Pd che attacca "la Lega cambia la trama di Robin Hood"(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:02:00 GMT)

Salvini - Flat Tax per pagare tutti meno : Così il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha precisato la scelta politica che è alla base della flat tax. "Chiunque deve pagare una lira in meno - ha detto alla Camera - poi anche ...

